Jakub Karolak w Anwilu – awans świetnego strzelca

Po bardzo udanym sezonie w Legii Warszawa i rewelacyjnych wręcz występach w playoff, Jakub Karolak zrobił następny krok w swojej karierze. Podpisał kontrakt z mistrzem Polski – Anwilem Włocławek.

Jakub Karolak (26 lat, 196 cm) jest pierwszym nowym graczem Anwilu, zatrudnionym kilka dni po – dość niespodziewanym – rozstaniu z Kamilem Łączyńskim. Doświadczony już, choć wciąż rozwijający się, strzelec będzie jednym z głównych elementów polskiej rotacji mistrza Polski.

W niedawnych playoff, Karolak zagrał doskonałą serię przeciwko Arce Gdynia, zdobywając średnio 21.8 punktu na mecz i trafiając wielkie rzuty. W całym sezonie, w barwach Legii, był kluczowym zawodnikiem, spędzał na parkiecie aż po 30 minut na spotkanie, zdobywał 14.8 punktu, trafiał 34.4 % rzutów z dystansu.

W swojej karierze nowy zawodnik Anwilu Włocławek grał już wcześniej w Treflu Sopot i Turowie Zgorzelec. Jest synem Piotra Karolaka, byłego reprezentanta Polski.

Jak podał klub z Włocławka w oficjalnym komunikacie, czynnikami decydującymi o wyborze Karolaka była jego wszechstronności – możliwość gry na pozycjach rzucającego obrońcy i niskiego skrzydłowego. Kontrakt podpisano na zasadzie 1+1.

RW

