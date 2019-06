Jakub Karolak – w jakiej roli w Anwilu?

Robiący postępy Jakub Karolak to pierwszy transfer mistrzów Polski. O jego roli w nowym zespole przekonamy się, gdy poznamy pozostałe elementy układanki Igora Milicicia. Na dziś, wygląda to na chęć zastąpienia w składzie Michała Michalaka, gracza o podobnej charakterystyce.

Jakub Karolak został nowym zawodnikiem Anwilu Włocławek. Poprzedni sezon był dla niego bardzo udany – zdobywał średnio 14,9 punktu i był drugą strzelbą warszawskiej Legii.

Patrząc na styl gry i najmocniejsze strony Jakuba Karolaka można go porównać do Michała Michalaka, który występował w Anwilu w poprzednim sezonie. Obaj są przede wszystkim skoncentrowani na rzucaniu. Również z każdym rokiem poprawiają się w defensywie i w grze z piłką w rękach.

Karolak miał niesamowite playoffy, ale w karierze nie występował jeszcze w topowych klubach. Nie grał w dużej roli w tak dobrym zespole jak Anwil, z kolei Michał ma już za sobą trochę meczów w kadrze, jak i sezon w hiszpańskiej ACB. Ten rok powinien dać Karolakowi sporo doświadczenia, a także pokazać, czy w jego przypadku powinien być poruszany temat reprezentacji.

Co z pewnością było ważne przy decyzji klubu z Włocławka – Jakub jest graczem robiącym postępy, wciąż idącym w górę. Czy to lepszy gracz niż Michalak? No na dziś chyba nie, choć wkrótce może być lepszym.

Jeśli chodzi o to, co na parkiecie, to z pewnością u Igora Milicicia Karolak powinien poprawić grę na tablicach, w której dosyć dobrze czuł się Michalak w poprzednim sezonie.

Jakub w obronie z każdym rokiem jest coraz lepszy. W poprzednim sezonie grał bardzo solidnie, a w serii z Arką krył nawet Josha Bostica i udało mu się Amerykanina momentami skutecznie ograniczyć.

Jednak tak, jak w przypadku Michalaka w poprzednim sezonie, tak i w przypadku Karolaka można trochę pomarudzić na skuteczność. W Legii Jakub dostawał wiele rzutów, często ponad 10 w meczu, co w Anwilu pewnie będzie rzadkością. Dlatego bardzo ważne wydaje się być poprawienie skuteczności za 3 punkty, która w poprzednich rozgrywkach była najniższa w karierze – 34,4%. Choć z drugiej strony, w lidze Michalak trafiał tylko 28% trójek…

Podobieństwo między tymi graczami karze także sądzić, że we Włocławku, w przyszłym sezonie raczej nie zobaczymy już Michała Michalaka. Igor Milicić przyzwyczaił do tego, że każdy zawodnik w jego składzie ma inne atuty i nie dubluje się koszykarskim profilem z kolegą z zespołu.

Karolak jest pierwszym transferem Anwilu. W składzie aktualnie znajdują się także Igor Wadowski i Szymon Szewczyk. Żeby myśleć o spokojnej rotacji, po odejściu Kamila Łączyńskiego, włocławianie potrzebują jeszcze przynajmniej dwóch mocnych Polaków do swojego składu.

GS

