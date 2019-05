Jakub Karolak w życiowej formie – Legia ma lidera

Jakub Karolak w dwóch ostatnich spotkaniach zdobył 58 punktów i trafił 7 trójek. Polski rzucający był głównym bohaterem sensacyjnego zwycięstwa 97:91 Legii Warszawa z Arką Gdynia.

W drugim meczu serii playoff przeciwko Arce, w dobrze kojarzącej się mu gdyńskiej arenie, Jakub Karolak zdobył 32 punkty. Pobił tym samym rekord kariery, który właśnie na tym samym parkiecie, sezon wcześniej ustanowił grając w barwach Trefla. Wtedy też jego rzut w ostatnich sekundach przesądził o zwycięstwie sopocian.

Historii ze zwycięstwem nie udało się powtórzyć, Legia przegrała wyraźnie 87:109. Jednak postawa Karolaka zrobiła ogromne wrażenie. Chwalił go także trener Tane Spasev po meczu, mówiąc o nim, że jest jedną z najlepszych polskich dwójek.

W trzecim spotkaniu czekało na Karolaka o wiele trudniejsze zadanie. Arka pokazała w drugim meczu, jak jest w stanie ograniczyć Filipa Matczaka, który w pierwszym meczu napsuł wiele krwi zespołowi z Gdyni. Po takim meczu numer 2 w wykonaniu Jakuba można było się spodziewać, że obrona Arki będzie mocno ukierunkowana na niego.

Rzeczywiście, od początku twarzą w twarz bronił go Jakub Garbacz, który praktycznie nie dopuszczał możliwości podania do Karolaka. W pierwszej połowie zbyt wielu rzutów strzelec Legii nie oddał, co było sporym sukcesem Arki.

Jednak po przerwie Karolak przypomniał o sobie. Trafiał trójki i to naprawdę trudne, miejsca miał cały czas niewiele. Do tego biegał do kontry, a także bronił Josha Bostica. Można sobie tylko wyobrażać, jaki był wykończony po 38 minutach gry w tym spotkaniu.

Jakub ostatecznie zdobył 26 punktów, a jego trójka na niecałą minutę do końca pogrzebała Arkę. Karolak trafił 8 z 15 rzutów z gry, co jest jednym z lepszych jego występów pod względem skuteczności. Dla porównania, w pierwszym meczu tej serii trafił 2 z 14 rzutów.

Cały ten sezon jest dla koszykarza Legii bardzo udany. Zdobywa średnio 14,4 punktu w 30 minut gry i zbiera 4,3 piłki. Jeśli chodzi o Polaków, to lepszą średnią punktową może pochwalić się tylko Paweł Kikowski (14,8).

Karolak i Legia już w czwartek znów spróbują postraszyć Arkę w hali na warszawskim Bemowie. Mecz o 17:45, transmisja w Polsacie Sport.

