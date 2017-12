Jakub Kobel – nastoletnie przebłyski pod presją

19-letni rozgrywający sprawdza się w zespole wicelidera I ligi z Leszna. Jak ustabilizuje rzut, wzmocni się fizycznie i poprawi obronę, będzie grał na dużo wyższym poziomie.

Czwartkowy wieczór, 1,3 tys. kibiców w hali Trapez w Lesznie obserwuje mecz na szczycie – Jamalex Polonia 1912 podejmuje niepokonaną Spójnię. Gospodarze zaczynają mocno, ale w trzeciej kwarcie rywal się zbliża, wychodzi nawet na prowadzenie. Wydaje się, że Polonię czeka trudny moment.

Wtedy kilka dobrych akcji pokazał Jakub Kobel. Najpierw trafił za dwa na 57:54, potem z dystansu na 62:57. Kolejne akcje to asysta do Szymona Milczyńskiego oraz przechwyt zakończony własnymi punktami z kontry. Polonia wyszła na prowadzenie 66:57, już go nie oddała.

Kobel zdobył w czwartek 11 punktów i miał 6 asyst – był trzecim strzelcem zespołu po Kamilu Chanasie i Adamie Kaczmarzyku. I znów zagrał dobrze przeciwko drużynie z czołówki – jego średnie z meczów z rywalami z pierwszej szóstki to 9,0 punktu oraz 5,4 asysty, w tych pięciu meczach popełnił zaledwie 6 strat.

– Kuba ma dobry charakter, presja go nakręca, a trudne mecze mobilizują. Nie mamy wielu takich graczy – mówi o 19-letnim rozgrywającym trener Polonii Łukasz Grudniewski.

Krok w górę

Oddalone o ok. 100 km od Wrocławia Leszno coraz bardziej kojarzy się ze stolicą Dolnego Śląska – właśnie przez Grudniewskiego, przez Chanasa, przez Macieja Zielińskiego, który od niedawna jest wiceprezesem klubu. Ale z Wrocławia jest także Kobel, wychowanek WKK.

I o ile najważniejszymi graczami wicelidera I ligi są oczywiście Chanas i Kaczmarzyk, a ważne role pełnią doświadczeni już w niższych ligach Radosław Trubacz, Nikodem Sirijatowicz czy Przemysław Wrona, to wkład Kobela jest nie do pominięcia – nastoletni rozgrywający gra po 24 minuty, zdobywa średnio 8,4 punktu oraz 4,3 asysty.

Jak na debiut w I lidze – jest dobrze. Mierzący 190 cm wzrostu Kobel w trzech poprzednich sezonach występował w II lidze, w ostatnim miał średnio 14,3 punktu oraz 7,6 asysty, został wybrany do najlepszej piątki mistrzostw Polski juniorów starszych. Kolejny rok w WKK dla młodzieżowego reprezentanta kraju nie miał już sensu.

– Obserwowałem go od wielu lat, zależało mi, żeby przyszedł do nas – mówi Grudniewski. – To typowa jedynka, gracz z dobrym przeglądem pola, rozumiejący koszykówkę, inteligentny, z dobrym rzutem. W Polsce takich koszykarzy, kreujących grę drużyny, brakuje – dodaje trener.

Praca zamiast piórek

Ten dobry rzut to jednak trochę zagadka – Kobel trafia w tym sezonie 37 proc. rzutów z gry, w II lidze nigdy nie przekroczył 38 proc. – Wiadomo, musi nad tym pracować, ale rzucać umie, na treningach trafia – mówi Grudniewski. – Brakuje mu powtarzalności, stabilności. To drugie dotyczy zresztą całej jego formy, dla młodych graczy to największe wyzwanie – utrzymywać dobry poziom gry przez dłuższy czas.

Największy atut Kobela to przegląd pola: – Bardzo dużo widzi, potrafi dobrze podać w różnych akcjach. Jest w miarę wysoki, ma długie ręce, więc może dawać podania tam, gdzie chce – mówi Chanas, którzy często z podań Kobela korzysta.

Warunki fizyczne, 190 cm wzrostu, koszykarz Polonii ma dobre, ale musi wzmocnić ciało. – Najważniejsze wyzwanie dla Kuby, to poprawa gry w obronie. Chodzi o mocną, taką seniorską defensywę na kontakcie fizycznym. Na razie z tym jest problem, on musi wywierać presję na rozgrywających, a do tego potrzebny jest atletyzm – tłumaczy Grudniewski.

Co do jednego wszyscy się zgadzają – Kobel może wyrosnąć na dobrego gracza. – Ma 19 lat, jest pierwszą jedynką wicelidera, daje radę, prezentuje się dobrze – podsumowuje trener.

– Talent ma na pewno, ale nie może obrastać w piórka, tylko ciągle musi ciężko pracować, bo jego celem nie jest granie w I lidze, tylko wyżej. Ma przebłyski, które świadczą o tym, że to możliwe – dodaje Chanas.

