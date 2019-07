Jakub Nizioł w Legii – obiecujący transfer z NCAA

Po ukończeniu studiów i tym samym gry w NCAA w barwach uczelni Cal Poly, Jakub Nizioł wraca do Polski i spróbuje swoich sił w PLK. 23-letni skrzydłowy został właśnie nowym zawodnikiem Legii Warszawa.

Jakub Nizioł (23 lata, 201 cm) trzy ostatnie sezony spędził na uczelni Cal Poly. W ostatnim sezonie na parkiecie spędzał średnio 19,3 minuty i zdobywał w tym czasie 6,6 punktu i zbierał 3,6 piłki.

Jakub głównie bazuje na rzucie z dystansu – na 6,4 oddanych rzutów w meczu, aż 4,3 jest zza łuku. Jednak skuteczność nie jest najlepsza, w ostatnim sezonie było 30%. Jeśli chodzi o procent z gry, to także trzeba liczyć na poprawę – 36%.

Nizioł to niski skrzydłowy, który charakterystyką nieco przypomina Michała Kołodzieja, który był podstawowym zawodnikiem Legii w poprzednim sezonie. Jednak na ten moment ciężko wyrokować, czy pod względem fizycznym Jakub poradzi sobie w obronie przeciwko innym czwórkom.

Wszystko wskazuje na to, że Nizioł będzie zmiennikiem Romarica Belemene na pozycji numer 3 i, podobnie jak Kongijczyk, w niższych ustawieniach będzie mógł pomagać w rotacji jako silny skrzydłowy.

W składzie Legii jest już coraz więcej zawodników. Po przedłużeniach kontraktów przez Keanu Pindera i Patryka Nowerskiego, do drużyny dołączyli także właśnie Nizioł i portorykański super strzelec Isaac Sosa (choć oficjalnie jeszcze nie jest ogłoszony przez klub).

GS

