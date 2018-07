Jakub Parzeński w Anwilu – czas potwierdzić potencjał

Dość zaskakujące posunięcie klubu z Włocławka – środkowy, który opuścił niemal cały poprzedni sezon, znalazł miejsce w składzie mistrzów Polski. Jakub Parzeński do Anwilu przechodzi z MKS Dąbrowa.

Jakub Parzeński (26 lat, 212 cm) to jeden z tych zawodników, o których od dawna mówi się, że mają warunki i potencjał na poważniejsze granie. Z różnych powodów, jak dotąd nie udało mu się tego potwierdzić. W ubiegłym sezonie miał olbrzymiego pecha – już po 7 meczach z gry wyłączyła go poważna kontuzja kolana.

W ostatnim pełnym sezonie (2016/17), również w Dąbrowie, grał średnio po ok. 18 minut na mecz, notował 8.4 punktu oraz 4.7 zbiórki. Trafiał dobre 58.6 % rzutów z gry i tylko 52% rzutów wolnych. Potrafił zrobić użytek ze swoich świetnych warunków, energicznie kończąc akcje pod koszem, ale miewał problemy z bardziej skomplikowanymi zagraniami.

Wybór gry w MKS był dość dyskusyjny. Po 2 latach występów w Asseco, zdecydował się na lepiej płacącą Dąbrowę, choć miał propozycję z wyżej wówczas notowanej i grającej w pucharach Rosy. Teraz najprawdopodobniej we Włocławku będzie zmiennikiem Josipa Sobina, także środkowego operującego w ataku wyłącznie blisko obręczy.

Anwil z mozołem buduje zestaw polskich graczy. W tej chwili kontrakty mają: Kamil Łączyński, Jarosław Zyskowski oraz właśnie Jakub Parzeński, z którym kontrakt zawarto na dwa lata z opcją obustronnego rozwiązania po roku w przypadku niewywalczenia przez klub medalu w sezonie 2018/2019.

