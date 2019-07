Jakub Schenk w Toruniu – świetne playoffy procentują

Bardzo udany sezon w barwach King Szczecin i świetne mecze w playoff przeciwko zespołowi Torunia zaowocowały dużym zainteresowaniem, a na końcu 2-letnim kontraktem w zespole wicemistrza Polski. Jakub Schenk dołącza do Polskiego Cukru.

Jakub Schenk (24 lata, 183 cm) na ostatniej gali PLK otrzymał nagrodę za największy postęp w poprzednim sezonie. Wyróżnienie jak najbardziej zasłużone – Jakub znacznie poprawił wszystkie statystyki grając przy tym w lepszym zespole.

Karierę w PLK rozpoczynał w Rosie Radom. Latem 2016 roku przeniósł się do Starogardu Gdańskiego, gdzie spędził 2 lata. W ostatnim sezonie reprezentował barwy Kinga.

Rok temu przychodząc do Szczecina nikt raczej się nie spodziewał, że Schenk będzie kończył sezon w roli lidera zespołu. Planowo miał być drugą opcją na pozycji numer 1, jednak słabe transfery przeprowadzone przez Kinga sprawiły, że nieco z konieczności Jakub został pierwszym rozgrywającym drużyny i tego miejsca już nie oddał.









W całym sezonie zaliczał średnio 12,3 punktu, zbierał 2,8 piłki, rozdawał 5,1 asysty, ale także notował 3,3 straty w 26 minut spędzanych na parkiecie. Z każdym rokiem poprawia swój rzut z dystansu – w ostatnim sezonie było to już 35% za 3.

Największa uwagę na siebie zwrócił bardzo dobrymi meczami w playoff przeciwko Polskiemu Cukrowi, w których miał mecz między innymi na 22 punkty i 10 asyst. Pozostawił po sobie w Toruniu na tyle dobre wrażenie, że otrzymał propozycję kontraktu i ostatecznie to tego właśnie zespołu przenosi się na kolejne rozgrywki.

Schenk zastąpi w składzie Tomasza Śniega, który opuścił „Twarde Pierniki” i przeniósł się do Stargardu. Najprawdopodobniej na Jakuba czeka rola rezerwowego rozgrywającego, ale i spora szansa na grę i sprawdzenie się w Lidze Mistrzów.

W składzie zespołu z Torunia są także Aaron Cel, Damian Kulig i Bartosz Diduszko.

GS

