Jakub Wojciechowski – coraz lepszy w kadrze

Środkowy z włoskiego Capo D’Orlando z każdym meczem lepiej odnajduje się w reprezentacji. W meczu z Kosowem zdobył 9 punktów i znów pokazał, że jest wszechstronny oraz umie wykorzystać warunki fizyczne.

Trochę zapomniany przez ostatnie sezony w reprezentacji, Jakub Wojciechowski, nasz rezerwowy środkowy, ponownie zagrał w kadrze dobry mecz. W zaledwie 10 minut na parkiecie zdobył 9 punktów i miał 5 zbiórek, trafił 4 z 5 rzutów. Za 3 punkty trafił z lekkością i miękkością godną obwodowego strzelca.

Wojciechowski (28 lat, 214 cm) był też być może najlepszym zawodnikiem naszej drużyny, przy okazji poprzedniego spotkania – przegranego meczu na Litwie w listopadzie. Zdobył 10 punktów i 7 zbiorek, trafił 5/8 z gry. I także wtedy pokazał, że potrafi zdobywać punkty na różne sposoby.

Włoski klub Polaka, Capo D’Orlando, nie odnotowuje najlepszego sezonu – w grupie Ligi Mistrzów zajął ostatnie miejsce, w lidze włoskiej jest na przedostatnim miejscu i musi drżeć o utrzymanie. Wojciechowski dobrą formę pokazywał jednak w obu rozgrywkach. W lidze potrafił zagrać mecz na 27 punktów i 8 zbiórek, będąc MVP kolejki we Włoszech. Bywał też liderem w Champions League, zdobywając na przykład 17 punktów z Ludwigsburgiem.

Ponowna, dobra gra także w poniedziałkowym meczu na Węgrzech będzie tym bardziej potrzebna, że po ostatniej kontuzji, daleki od optymalnej formy jest Przemysław Karnowski. Utalentowany ofensywnie podkoszowy, z tak dobrymi warunkami fizycznymi jak Wojciechowski, dla reprezentacji to bardzo wartościowy element.

