Jakub Wojciechowski – na taki debiut w Anwilu czekali

Jeśli środkowy reprezentacji Polski będzie wypadał regularnie tak, jak podczas pierwszego meczu w Ostrowie, we Włocławku będą z niego bardzo zadowoleni. Zdobył 12 punktów, pokazał sporo wszechstronności, ale jest też pole do poprawy.

Anwil wygrał trudny mecz z MB Slam Stalą 83:76 i jest coraz bliżej ponownego zajęcia pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej. Gwiazdą meczu okazał się Ivan Almeida, ale oczy obserwatorów były też zwrócone na Jakuba Wojciechowskiego, debiutującego w polskiej lidze i drużynie z Włocławka.

Pierwszy mecz wypadł naprawdę dobrze, szczególnie w ataku. Nowy podkoszowy trafił 5 z 6 rzutów z gry, w tym 2/2 z dystansu. Pokazał przytomność umysłu, przy „niedolocie” Alemeidy, dobijając jego rzut z powietrza po zbiórce w ataku.

W obronie nie było już tak dobrze, Adam Łapeta wygrywał z nim bezpośrednie pojedynki, pokazując, że Wojciechowski może mieć problemy w walce bliżej obręczy z dobrze zbudowanymi środkowymi. Nowy gracz Anwilu w prawie 20 minut na boisku, mimo 214 cm wzrostu, zanotował też tylko 1 zbiórkę. Miał też najsłabsze w drużynie „+/-” na poziomie „-9”.

Reprezentant Polski zapowiada się na wzmocnienie Anwilu, oprócz walorów koszykarskich dodaje też oczywiście elastyczność w rotacji polskimi paszportami. Jego gra w Polsce jest też wydarzeniem dla całej ligi. Po udanym debiucie, z oceną jego faktycznej przydatności poczekajmy jednak jeszcze kilka meczów.

