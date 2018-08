Jalen Hayes – Spójnia zaczyna obiecująco

Amerykański skrzydłowy prosto z NCAA ma być pierwszym cudzoziemcem zatrudnionym przez beniaminka PLK. Jalen Hayes, według nieoficjalnych informacji, zagra w Spójni Stargard.

Od kilku dni o tym transferze mówi się w Stargardzie, sam zawodnik także dał do zrozumienia w mediach społecznościowych, że rozpocznie zawodową karierę od gry w PLK. Jalen Hayes (201 cm) był w NCAA liderem uczelni Oakland w stanie Michigan.

W ostatnim sezonie w lidze akademickiej grał po aż 35 minut na spotkanie. Notował 18.8 punktu, 8.1 zbiórki oraz 2 asysty na mecz, trafiał 52.5 % rzutów z gry. Bardzo atletyczny, leworęczny, wszechstronny zawodnik, mogący grać na pozycjach trzy i cztery. Według ekspertów, do znalezienia się w drafcie, zabrakło mu lepszego rzutu z dystansu, ale wciąż ma potencjał, aby ten element poprawić.

Z ciekawostek – jego zakochani w koszykówce rodzice z miasta Lansing w Michigan dali mu na imię Jalen na cześć Jalena Rose’a z legendarnego Fab Five. Z kolei jego brat ma na imię Jawan i jest to to skojarzenie z Juwanem Howardem. Już przychodząc do Oakland Jalen był uznawany ze gwiazdę szkół średnich. Na boisku szło mu rewelacyjnie, poza nim nieco gorzej – głośna stała się sprawa jego czasowego zawieszenia przez NCAA na skutek niewystarczająco dobrych ocen semestralnych.

Jalen Hayes ma być pierwszym cudzoziemcem w nowym składzie Spójni i zapowiada się na bardzo ciekawy transfer. Klub ze Stargardu nader oszczędnie gospodaruje informacjami na temat swoich działań. Wiadomo jedynie, że nowym polskim graczem będzie Piotr Pamuła, a zespole pozostają: Hubert Pabian, Dawid Bręk, Marcin Dymała, Wojciech Fraś, Marcel Wilczek i Maciej Raczyński. Z ważnych zawodników poprzedniego sezonu, Alan Czujkowski przeniósł się do AZS Koszalin.

