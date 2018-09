Jamal Crawford – powalczy o wymarzony tytuł z Celtics?

Wciąż ceniony za grę w ataku weteran nie znalazł jeszcze klubu, w którym spędzi swój już 19. sezon w NBA. Zainteresowani jego usługami są podobno m.in. Boston Celtics.

Jamal Crawford (38 lat, 196 cm) ostatni sezon spędził w Minneapolis, gdzie rozegrał 80 meczów i notował średnio 10.2 punktu w każdym spotkaniu. Po sezonie odrzucił jednak opcję zawodnika i wszedł na rynek wolnych agentów, na którym pozostaje aż do teraz. W ostatnich dniach mówiło się o ofertach od Lakers, Warriors oraz Celtics i zdaje się, że ci ostatni mogą być zainteresowani na poważnie.

Na ten moment w Bostonie nie ma co prawda miejsca w składzie, ale wiele wskazuje na to, że z drużyną pożegna się Jabari Bird, którego umowa może zostać nawet rozwiązana. 24-latek jest bowiem oskarżony m.in. o pobicie i przetrzymywanie swojej dziewczyny, za co może na wiele lat wylądować w więzieniu. Celtics pozwolili NBA zająć się tą sprawą.

Jeśli więc okazałoby się, że umowa Birda rzeczywiście zostanie unieważniona, to w Bostonie mogłoby znaleźć się miejsce dla Crawforda. 38-latek nie ukrywa, że pod koniec kariery chce zawalczyć o mistrzostwo, którego w swoim dorobku jeszcze nie ma. Dołączenie do składu Celtów z pewnością podniosłoby jego szanse, choć to wciąż Warriors są wyraźnymi faworytami do wygranej.

Dodatkowo, w bostońskim składzie już mamy sporo talentu i minut dla Crawforda mogłoby po prostu zabraknąć, tym bardziej, że trzykrotny najlepszy szósty gracz ligi znany jest przede wszystkim ze swoich ofensywnych popisów – znacznie gorzej wygląda to po drugiej stronie parkietu. Mimo wszystko, jego doświadczenie byłoby w Bostonie bardzo przydatne.

Sam zainteresowany podgrzewa emocje na portalach społecznościowych, gdzie zdarza mu się polubić post łączący go z Celtics. Według ostatnich informacji, weteran zamierza jednak jeszcze trochę poczekać – ale czasu coraz mniej, bo obozy treningowe coraz bliżej. Celtowie przygotowania do nowego sezonu rozpoczną w poniedziałek, 24 września, w swoim nowym ośrodku treningowym.

