Jamal Crawford – wielki talent pozdrawia! (WIDEO)

Aż 51 punktów! Jego (prawdopodobnie) ostatni mecz przeszedł bez echa przez pożegnanie w meczu Mavs – Suns Dirka Nowitzkiego, ale Jamal Crawford pokazał wszystkim, jaki ma nieprawdopodobny talent w ataku.

Bardziej ceniony za rolę rezerwowego, niż bycie gwiazdą, także długą karierę w NBA zakończył w godnym stylu, grając naprawdę świetny mecz. Swoje 51 pożegnalnych punktów (wchodząc, a jakże, z ławki!) zdobył na bardzo dobrej skuteczności (18/30, 60%), trafił aż 7 trójek, dodał do tego 5 zbiórek i 5 asyst.

„Skazany” ostatnio na grę w beznadziejnych Phoenix Suns, Jamal Crawford (39 lat) był jednym z najbardziej cenionych graczy w NBA, niegdyś wielokrotnie komplementował go nawet Michael Jordan. Kto wie, może dostanie jeszcze jakieś oferty? Tymczasem zobaczcie, w jak doskonałym stylu skończył swój 20. (!!) sezon w NBA!

ps. W tym wieku 50 punktów nie zdobył jeszcze nikt w historii NBA. Nawet MJ był trochę młodszy.

