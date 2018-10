Jamal Craword w Phoenix – transfer last minute

Na świetnego w ataku weterana, Suns skusili się dosłownie ostatniego dnia przed sezonem. W przebudowywanej ekipie z Phoenix Jamal Crawford zagra za 2.4 miliona dolarów – minimum dla weterana z jego stażem.

Jamal Crawford (38 lat, 196 cm) ostatni sezon spędził w Minneapolis, gdzie rozegrał 80 meczów i notował średnio 10.2 punktu w każdym spotkaniu. Po sezonie odrzucił jednak opcję zawodnika i wszedł na rynek wolnych agentów, na którym pozostaje aż do teraz. W ostatnich tygodniach mówiło się jeszcze o ofertach od Lakers, Warriors oraz Celtics, którzy byli chyba najpoważniejszej zainteresowani.

O transferze 3-krotnego zdobywcy nagrody dla najlepszego 6. gracza ligi poinformował w poniedziałek wieczorem niezastąpiony Adrian Wojnarowski. Crawford w swoim już 19. sezonie w NBA będzie reprezentował barwy ósmej drużyny.

W całej swojej karierze, rzucający obrońca, który bywał też rozgrywającym , notował średnio ok. 15 punktów na mecz. W swoim najlepszym sezonie, w barwach Knicks (2006/07) zdobywał nawet 20.7 pkt. na mecz.

W Phoenix przyda się już na początku sezonu – rehabilitację po kontuzji i operacji ręki kończy Devin Booker, największa gwiazda i pierwszy strzelec Suns, który nie występował z tego powodu w preseason, choć jest podobno szansa, że będzie gotowy na pierwszy mecz. Crawford docelowo zapewne będzie jego zmiennikiem. Ceniony w lidze weteran, nie sprawiający problemów i wciąż mogący seryjnie trafiać, przyda się z pewnością w młodym zespole.

