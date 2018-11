Jamal Murray z meczem życia – Irving urażony

Aż 48 punktów zdobył rozgrywający Denver Nuggets Jamal Murray, a jego zespół pokonał Boston Celtics 115:107. Zawodnicy gości mieli pretensje o rzut równo z końcową syreną.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Nuggets rewelacyjnie rozpoczęli sezon (bilans 9-1!), a przy okazji pojedynku z Celtics bohaterem był właśnie Jamal Murray. 21-letni rozgrywający pobił rekord kariery zdobywając 48 punktów, miał 5 zbiórek i 4 asysty, trafił 5/11 z dystansu – jego świetny występ na wideo poniżej. Pamiątki z meczu jednak miał nie będzie.

Wśród gości Kyrie Irving ponownie zagrał bardzo dobry mecz (31 pkt.), a na dodatek zdenerwował się w końcówce tak, że wyrzucił piłkę w trybuny. Wszystko przez Murraya, który już nie pierwszy raz w swojej krótkiej karierze próbował zdobywać punkty w momencie, gdy w ostatniej akcji rywale już nie bronili i czekali na końcową syrenę. Takie rzeczy w NBA (i nie tylko) uznawane są za brak szacunku dla przeciwnika.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>