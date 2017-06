James Florence przed Vladimirem Dragiceviciem – kto MVP finału?

Pierwszy daje mocne impulsy, potrafi sam rozstrzygnąć mecz i trafił te niesamowite osiem trójek, wokół drugiego najczęściej kręci się gra drużyny. W sobotę Amerykanin i Czarnogórzec zagrają o czwarte zwycięstwo Stelmetu, ale też o wyróżnienie indywidualne.

Ok, narazimy się fanom Polskiego Cukru tym, że rozważamy kandydatów na MVP zanim zakończył się finał, ale stawialiśmy w tej rywalizacji 4-1 dla Stelmetu i swojego typu się trzymamy. Naszym zdaniem wczesnym popołudniem w sobotę będziemy sprawdzać, czy na okolicznościowej zastawce na pewno nie ma pomyłki i kolejnego „zbobywcy” przed zwycięskim Stelmetem.

I tylko dwie rzeczy mogą sprawić, że MVP finału zostanie ktoś inny niż Vladimir Dragicević lub James Florence – genialny, historyczny występ któregoś z pozostałych graczy w zaciętym spotkaniu lub kolejny sms „z góry”. Pamiętacie wybór Łukasza Koszarka na MVP Pucharu Polski, gdy tytuł należał się Nemanji Djurisiciowi? Pewnie chodziło o to, by wyróżniony został Polak, więc i tym razem lepiej nie zapominać np. o pozłacanym Przemysławie Zamojskim.

Ale na razie, w czterech meczach, tylko Dragicević i Florence grają na tyle dobrze i równo, by rozważać ich kandydatury – Czarnogórzec ma średnio 14,0 punktu, 8,0 zbiórki oraz 2,7 asysty, trafia 63 proc. rzutów z gry. Z kolei Amerykanin rzuca aż po 18,0 punktu, notuje po 2,7 asysty, ma świetną skuteczność za trzy – 51 proc. (15/29).

Ich role są jednak odmienne i nie chodzi tylko o pozycje. Dragicević to filar Stelmetu w polu trzech sekund – to on, po otrzymaniu piłki do gry tyłem do kosza lub po pick and rollu, skupia na sobie obronę i decyduje czy grać jeden na jednego czy podawać. I jego decyzje zwykle są dobre.

Natomiast rezerwowy Florence daje coraz większy impuls z ławki, a jego 29 punktów i 8/11 za trzy z meczu nr 4 przejdzie do historii finałów. Dynamiczny, skuteczny Amerykanin gra efektowniej i bardziej „w stylu MVP” niż Czarnogórzec. No i w porównaniu do Dragicevicia spędza na boisku mniej czasu – dotychczas w finale rozegrał 84 minuty, a jego kolega aż 110.

Naszym zdaniem przewagę w wyścigu o statuetkę ma Florence, choć ewentualna dominacja Dragicevicia pod koszem w meczu nr 5 może perspektywę odmienić. Na razie jednak efekt „Wow!” można przypisać tylko Amerykaninowi. Czarnogórzec gra po prostu na swoim dobrym poziomie.

ŁC

PS Jeśli Polski Cukier wygra mecz nr 5 w Zielonej Górze, rozważania być może trzeba będzie powtórzyć. Dyżurny kandydat Kyle Weaver czeka.

