James Florence zmieni Stelmet na Gdynię?

Amerykański obwodowy, świetnie znany w Polsce, przenosi się do Arki – podaje serwis Sportando. Byłoby to potwierdzenie, że klub z Gdyni bardzo mocno idzie do góry.

James Florence (185 cm, 30 lat) przez ostatnie 2 sezony grał w Stelmecie Zielona Góra. Może grać jako rozgrywający, choć różnicę robi przede wszystkim jako strzelec. Świetny w grze 1 na 1, potrafi napędzać tempo w ataku i seryjnie trafiać z dystansu.

Jego pożegnanie z Zieloną Górą było raczej przesądzone. Sam koszykarz krytycznie w mediach społecznościowych wypowiadał się o sytuacji w klubie, z drugiej strony publicznie krytykował go właściciel Stelmetu. Nie zmienia to faktu, że Amerykanin był jednym z najlepszym graczy w PLK minionego sezonu.

W poprzednich rozgrywkach, w barwach drużyny z Zielonej Góry, zazwyczaj wychodził z ławki. W ok. 20 minut na parkiecie notował średnio 12.9 punktu oraz 3.4 asysty na mecz. Trafiał 37% trójek. Potrafił np. w jednym z półfinałowych meczów z Anwilem zdobyć 34 punkty, niemal w pojedynkę przesądzając o losach meczu. Był też MVP finałów PLK w 2017 roku.

Arka, jeśli potwierdzą się te doniesienia, będzie miała już komplet graczy na obwodzie. Do Krzysztofa Szubargi i Marcela Ponitki dołączył niedawno Ben Emologu. Z Jamesem Florencem byliby już bardzo poważnym kandydatem do ścisłej czołówki ligi w najbliższym sezonie.

