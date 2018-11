James Harden: 54 punkty, ale gdzie wygrana? (WIDEO)

Niesamowity mecz lidera Rockets nie wystarczył do zwycięstwa zespołu z Houston z Washington Wizards (131:135 po dogrywce). Jednak 54 punkty i 13 asyst Jamesa Hardena to najlepszy indywidualny występ w tym sezonie NBA.

Nie tylko popisy Jamesa Hardena w tym meczu były niezwykłe. Brodacz zanotował 54 punkty, 8 zbiórek, 13 asyst i 3 przechwyty. Trafił dobre 17/32 rzutów z gry, ale miał też najgorsze w karierze 11 strat, grając dużo jako jedynka, pod nieobecność Chrisa Paula.

W doskonałej formie był również Eric Gordon, który zdobył 36 punktów, trafiając 8 trójek. W rezultacie, dwaj gracze obwodowi Rockets mieli na koncie aż 90 punktów – więcej niż nieraz całe drużyny w spotkaniu. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Jednak to Wizards zdołali wyszarpać zwycięstwo po dogrywce. Decydujące akcje należały do Johna Walla (36 pkt.), Bradley Beal dodał 32 punkty. Zobaczcie, jak to wyglądało!

