James Harden – on znów TO zrobił!

51 punktów, 13 zbiórek i 13 asyst – „Brodacz” po raz drugi w tym sezonie wykręcił triple-double zdobywając ponad pół setki punktów! I poprowadził Houston Rockets do wygranej 123:118 w Filadelfii.

W Sylwestra James Harden zadziwił świat zdobywając niewyobrażalne wówczas 53 punkty, 16 zbiórek i 17 asyst w wygranym meczu z New York Knicks. A teraz został oczywiście pierwszym graczem w historii NBA, który zaliczył dwa triple-double ze zdobyczą 50 punktów w jednym sezonie.

Cała linijka statystyczna wyglądała tak: 36 minut, 51 punktów, 16/28 z gry (w tym 6/11 za trzy), 13/14 z wolnych, 13 zbiórek, 13 asyst, 2 przechwyty, blok i 5 strat.

Harden zaliczył 14. triple-double w tym sezonie. Jego średnie z rozgrywek, to 28,6 punktu, 8,1 zbiórki oraz 11,6 asysty.

W piątek w Filadelfii „Brodacz” wykorzystał fakt, że gospodarze nastawili się na odcięcie strzelców gości, bo chcieli zatrzymać ich najgroźniejszą broń – rzuty z dystansu. – Więc jak starałem się grać agresywnie w trybie ataku i wypracowywać akcje dla kolegów – mówił Harden.

– Rywale pilnowali strzelców, więc musieliśmy znaleźć inne sposoby na atak. Udało się to szczególnie w drugiej połowie – dodawał rozgrywający Rockets. On sam w drugiej połowie rzucił 36 punktów.

Harden przyćmił kompletnie Joela Embiida, który też zagrał bardzo dobre spotkanie – kameruński środkowy Sixers, w pierwszym meczu po urazie kolana z 20 stycznia, zdobył 32 punkty, 7 zbiórek, 4, asysty, 3 przechwyty i 2 bloki w 28 minut.

