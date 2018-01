Jarmakowicz-Investment Pruszków – powrót do I ligi

Mateusz Jarmakowicz nie utrzymał się w najgorszej w PLK Legii, ale znalazł miejsce w podwarszawskim Pruszkowie – w minionym sezonie notował na pierwszoligowym poziomie po 10,0 punktu oraz 3,9 zbiórki w meczu.

Mateusz Jarmakowicz od dwóch sezonów balansuje między PLK i I ligą – rok temu był za słaby na Czarnych Słupsk, ale wzięła go Legia. Po awansie do ekstraklasy zaczął nawet od 13 i 16 punktów w dwóch pierwszych meczach sezonu, ale potem grał coraz rzadziej, coraz słabiej, a trenerzy mieli wiele uwag do jego obrony.

Po raz ostatni w Legii 29-letni środkowy zagrał 23 grudnia – w Koszalinie zdobył punkt i miał zbiórkę w 9 minut. W sumie, w 11 spotkaniach, notował średnio 6,9 punktu oraz 2,9 zbiórki. Warszawski klub rozwiązał z nim kontrakt, ale Jarmakowicz szybko podpisał umowę w Pruszkowie.

Tamtejszy Elektrobud-Investment ZB zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli z bilansem 7-9 i tak, jak będzie chciał walczyć o play-off, tak w wyrównanej dolnej połówce tabeli musi uważać, by się utrzymać. Jarmakowicz powinien pomóc – w poprzednim sezonie w Legii potrafił rzucić kilka razy nawet 20 punktów w meczu, zaliczył jedno double-double.

ŁC

