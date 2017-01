Jarosław Mokros w Stelmecie? – jest już w Zielonej Górze

Jarosław Mokros, skrzydłowy reprezentujący ostatnio Energę Czarnych Słupsk jest coraz bliżej kontraktu z mistrzem Polski. Według doniesień Radia Zielona Góra, przechodzi właśnie badania lekarskie w Stelmecie.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

– Dziś w hali CRS pojawił się też w czasie treningu Jarosław Mokros, który jest „obiektem pożądania” Stelmetu BC. Przechodził pierwsze badania, kolejne ma mieć jutro. Jego sytuacja jeszcze jednak nie jest wyjaśniona. Wiemy nieoficjalnie, że klub ma już z nim porozumienie – podał w sobotni wieczór Jacek Białogłowy na antenie Radia Zielona Góra.

Taki news nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, ponieważ zawodnika od dawna wiązano właśnie ze Stelmetem. Mówi się o nawet kilkuletnim kontrakcie.

Status Mokrosa nadal jest niejasny. Od wielu tygodni trwa spór proceduralny w sprawie jego kontraktu i do jego rozstrzygnięcia zapewne potrzebny będzie arbitraż. Zdaniem zawodnika i jego agenta, klub nie wywiązał się ze zobowiązań i umowa z Czarnymi przestała obowiązywać. Zdaniem prezesa Andrzeja Twardowskiego, nie było podstaw do rozwiązania kontraktu i gracz nadal powinien trenować w Słupsku. Klub odmówił wydania listu czystości i oświadczył, że zawiesza zawodnika za odmowę udziału w treningach.

Jarosław Mokros był kluczowym graczem Czarnych w poprzednim sezonie i ulubieńcem miejscowych kibiców, wcześniej ocierał się nawet o szeroką kadrę. Tego sezonu, w związku z urazem tak naprawdę na dobre nie zaczął, wystąpił w 7 spotkaniach i nie pokazał w nich za wielu atutów. Niezależnie od tego – na rynku transferowym PLK wartościowy Polak zawsze jest bardzo łakomym kąskiem.

Prezes Twardowski podczas jednej ze swoich konferencji prasowych dziękował przedstawicielom innych klubów, m.in. Turowa Zgorzelec za to, że wobec niewyjaśnionego jeszcze sporu z zawodnikiem, nie podejmują rozmów na temat ewentualnego transferu. Jak widać, najwyraźniej w Zielonej Górze nie ma podobnych dylematów.

TS

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>