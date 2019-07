Jarosław Mokros ze Stelmetu do Stali – czas na odbudowę!

Po prawie 3 latach Jarosław Mokros przenosi się z Zielonej Góry do Ostrowa. Doświadczony silny skrzydłowy podpisał 2-letni kontrakt z Argedem BMSlam Stalą.

Jarosław Mokros (29 lat, 201 cm) w trakcie sezonu 2016/17 przeniósł się ze Słupska, w którym spędził ponad 3 lata, do Zielonej Góry. W tamtym momencie był kolejnym wyróżniającym się w lidze Polakiem ściągniętym przez Stelmet, który strategię budowy składu opierał właśnie na posiadaniu najlepszych rodzimych gracz w składzie.

Choć u różnych trenerów, Mokros był w każdym z trzech sezonów w Stelmecie opcją rezerwową na pozycji numer 4. W 2016/17 grał średnio w lidze 15 minut, w 2017/18 17, a w niedawno zakończonym niecałe 10. To właśnie brak zaufania ze strony Igora Jovovicia budziło największą frustrację u zawodnika, co być może także przyczyniło się do chęci zmiany pracodawcy.

Nie można także zapominać o ogromnym pechu jaki prześladował „Mokrego”. Dwa lata z rzędu wyłączony był praktycznie z całych playoffów z uwagi na kontuzje, które przyplątały się w decydującym momencie sezonu.

Zawodnik w ostatnich dniach rozwiązał kontrakt ze Stelmetem i stał się właśnie wolnym graczem. W Ostrowie podpisał 2-letni kontrakt.

2016/17 – 26 meczów, średnio 15 minut, 3,8 punktu, 2,8 zbiórki i 31% za 3 pkt.

2017/18 – 35 meczów, średnio 17 minut, 5,6 punktu, 3,3 zbiórki i 32% za 3 pkt.

2018/19 – 27 meczów, średnio 10 minut, 3 punkty, 1,7 zbiórki i 27% za 3 pkt.

