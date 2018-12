Jarrett Allen – niesamowity blok na LeBronie! (WIDEO)

Obrońcy o takiej akcji mogą tylko zwykle pomarzyć – kończy się plakatem i „sławą” w social media. Zawodnik Brooklyn Nets fantastycznie zablokował jednak Jamesa przy próbie wsadu, a w dodatku jego zespół pokonał Lakers 115:110.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Jan natychmiast wyliczyli niesamowici statystycy z ESPN, Jarrett Allen stał się dopiero 8. zawodnikiem w historii, który zdołał zablokować LeBrona Jamesa przy próbie wsadu. A takich prób w karierze LBJ miał już 1850!

Jedynym graczem, któremu udało się dwukrotnie zablokować LeBrona przy próbie wsadu był Amar’e Stoudemire, jeszcze w 2004 roku. Kto oprócz niego? Jermaine O’Neal, Gerald Henderson, Myson Plumell, Myles Turner, Andre Drummons, Kelly Oubre i teraz Jarrett Allen. Wszystkie 9 takich akcji można obejrzeć na wideo TUTAJ>>

Blok Allena zdarzył się już w drugiej minucie meczu i trener Nets, Kenny Atkinson, mówił potem, że dało to drużynie bardzo pomocny, psychologiczny impuls w meczu, który skończył się potem zwycięstwem. Brooklyn generalnie ostatnio jest w świetnej formie, zespół wygrał aż 6 spotkań z rzędu (najdłuższa seria drużyny w tegorocznej NBA!) i zbliża się do czołowej ósemki w tabeli Wschodu.

Jarrett Allen (20 lat, 2011 cm) gra swój drugi sezon w barwach Nets i jest podstawowym graczem – spędza na boisku ponad 27 minut, notuje 11.9 punktu oraz 8.1 zbiórki, do tego 1.5 bloku na mecz. I słynie z tego, że potrafi to robić naprawdę efektownie!

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>