Jay Threatt – Stal ma nowego rozgrywającego

Po dobrym sezonie w lidze litewskiej, Jay Threatt został nowym zawodnikiem BM Slam Stali Ostrów Wlkp. Amerykański rozgrywający jest trzecim cudzoziemcem w ekipie Jacka Winnickiego.

Jay Threatt (29 lat, 180 cm) to absolwent uczelni Delaware State. Karierę europejską rozpoczynał od gry na Islandii. Później była druga liga niemiecka (Heidelberg), liga rumuńska (Phoenix Galati), druga liga francuska (Poitiers Basket 86 i Denain ASC Voltaire), a w trakcie ostatniego sezonu przeniósł się na Litwę, gdzie grał w Pieno Zvaigzdes (7. miejsce w lidze).

Amerykanin był kluczowym graczem Zveigzdes – grał średnio blisko 31 minut, a w tym czasie zdobywał 13,4 punktu, zbierał 3,6 piłki i rozdawał 6 asyst. Trafiał także 34% rzutów za 3 punkty i w sumie 42% z gry.

Threatt to typowy rozgrywający. Chętnie dzieli się piłką (kiedy on był na parkiecie, 30% punktów padało po jego asystach), jest szybki i dobrze mija. Nie imponuje warunkami fizycznymi, przez ciężko będzie mu efektywnie kończyć akcje przy obręczy.

Jay wygląda na gracza, który pasuje do szybkiej gry, jaką lubi Jacek Winnicki. Potrafi napędzać atak, dużo widzi i dobrze kontroluje piłkę.

Mimo wszystko, można było się spodziewać nieco bardziej znanego nazwiska na pozycji numer 1 w ekipie z Ostrowa. Stal przyzwyczaiła już, że na rozegranie sprowadza gwiazdy, a Threatt, przynajmniej póki co, na gwiazdę nie wygląda.

Jednak na końcu trzeba pamiętać, że Stalówkę buduje i będzie prowadzić Jacek Winnicki, który w ostatnich sezonach pokazał, że potrafi dobierać graczy z zagranicy i robić z nich graczy na miarę wyróżniających się postaci w całej PLK.

W składzie zespołu z Ostrowa jest już 3 graczy zagranicznych. Ostatnie nieoficjalne doniesienia mówią także o kontuzji Szymona Łukasiaka, co sugerowałoby potrzebę zatrudnienia jeszcze jednego gracza z polskim paszportem.

GS