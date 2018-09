Jaylin Airington – błysnął w Anwilu, zagra na Węgrzech

Amerykański obwodowy, który tak udanie zaczął europejską karierę we Włocławku, podpisał kontrakt z mistrzem Węgier, Szolnoki Olaj. Jaylin Airington zadebiutuje też w europejskich pucharach.

Jaylin Airington (25 lat, 193 cm) dał się poznać w Anwilu, jako obiecując gracz, który robił postępy z każdym miesiącem treningów. Do dobrej gry w obronie, stopniowo dodając coraz większe znaczenie w ataku – w playoff był już istotnym elementem mistrzowskiej drużyny. Zdobywał też sympatię kibiców, będą zwyczajnym, spokojnym człowiekiem.

Średnio w ubiegłym sezonie na parkietach PLK, notował 8.5 punktu, 2.1 zbiórki oraz 2.1 asysty, trafiał 49.3 % rzutów z gry, w tym 37.8% trójek. Spędzał na boisku ponad 21 minut na mecz – całkiem nieźle na kogoś z minimalnym kontraktem.

Thank you @Anwil_official memories that will last forever and something they can never take from us! 🏆🥇

— Jaylin Airington (@_JAir11_) September 3, 2018