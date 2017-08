Jaylin Airington – nieznany człowiek do wszystkiego

Nominalny skrzydłowy, ale potrafi grać z piłką, uznawany za dobrego obrońcę. 24-letni Amerykanin prosto po NCAA przyjechał na testy w Anwilu Włocławek.

Pochodzący z koszykarskiego stanu Indiana absolwent uczelni Cal State Bakerfield (193 cm, 81 kg) może być zarówno skrzydłowym, jak i obwodowym. Jest atletycznym, bardzo sprawnym fizycznie zawodnikiem.

„Jaylin Airington may be the biggest basketball star no one in the Region knows about” („może być największą gwiazdą koszykówki, o której nikt w regionie nie słyszał”) – napisała o nim w marcu jedna z gazet w Indianie.

Podczas ostatniego sezonu w NCAA (dywizja I) Jaylin Airington notował statystyki na poziomie 14.3 pkt., 4.7 zbiórki, 2 asyst. Trafiał z gry 41.5 % rzutów, w tym 36.7% z dystansu, a do tego 79.8 % wolnych. Był liderem swojej drużyny jeśli chodzi m.in. o minuty na boisku (31.7), średnią punktów i liczbę rzutów wolnych na mecz.

Miał opinię dobrego obrońcy, zwykle delegowany był do krycia najgroźniejszego strzelca rywali. I na pewno jest gotowy walczyć o swoją karierę. Gdy nie dostał oferty z żadnej uczelni w NCAA, podjął próbę z Ventura Junior College, jednocześnie pracując i z własnej kieszeni opłacając czesne. Na boisku pokazał, że ma przyszłość jako koszykarz i po pierwszym roku faktycznie zaczęły się zgłaszać chętne uczelnie.

Czy potwierdzi potencjał we Włocławku? „Umowa wejdzie ostatecznie w życie po przejściu przez gracza try-outu” – głosi oficjalny komunikat klubu, który zapowiada też, że nadal poszukuje jeszcze 1 zawodnika do składu.

TS