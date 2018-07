Jayson Tatum trenuje z idolem – cenne wskazówki od Bryanta

Już w debiutanckim sezonie był jednym z najlepszych młodych graczy w lidze, a jak dobry będzie po wspólnych treningach z Kobe Bryantem? Jayson Tatum nie próżnuje i pracuje ze swoim idolem.

Młody skrzydłowy Boston Celtics od samego początku swojej przygody w NBA nie ukrywał, że jego ulubionym zawodnikiem od początku był… Kobe Bryant, legenda największych historycznych rywali Celtów. Jayson Tatum wielokrotnie powtarzał, że od małego podpatrywał Bryanta i starał się nauczyć jego ruchów, co zresztą w poprzednim sezonie wiele razy pokazał.

Dodatkowo, Kobe w maju wziął grę Tatuma pod lupę w swoim show „Detail”, gdzie przeanalizował postawę 20-latka w meczach Celtics z Cleveland Cavaliers w finałach konferencji i dał młodemu pewne wskazówki. Tatum w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że była to dla niego niesamowita rzecz. „Oglądałem to już z 25 razy. To bardzo pomocne” – mówił wtedy.

Tymczasem teraz okazuje się, że Kobe wskazówki przekazuje Tatumowi także… osobiście. Bostoński skrzydłowy podzielił się bowiem na swoim instagramie serią zdjęć ze wspólnych treningów z byłym zawodnikiem Lakers. Całość okrasił słowami Bryanta: „jak wiele to dla ciebie znaczy”, co zapewne odnosi się do motywacji, pracowania nad sobą i stawania się lepszym koszykarzem.

Tomek Kordylewski

