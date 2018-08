Jayson Tatum tylko rezerwowym? Żaden problem!

Celtics rewelacyjnie radzili sobie bez kontuzjowanych gwiazd, a teraz muszą przestawić rotację, bo do gry wraca Gordon Hayward. „Ofiarą” może paść Jayson Tatum, który zagrał przecież wspaniały debiutancki sezon. Gracz nie widzi w tym problemu.

Po odejściu LeBrona Jamesa to na Boston Celtics wskazuje się jako na faworytów do przejęcia Wschodu. Jednym z największych wyzwań dla trenera Brada Stevensa będzie pogodzić wszystkich zawodników tak, aby ci byli zadowoleni ze swoich ról oraz ilości minut.

Nie będzie to wcale łatwe zadanie, bo przecież w bostońskim zespole znajduje się więcej niż pięciu graczy o potencjale na startera. Mówił o tym sam Stevens, który stwierdził, że ma w drużynie co najmniej 7-8 starterów. Ale wszystko wskazuje na to, że sami zawodnicy postarają się pomóc trenerowi swoim dojrzałym podejściem, o czym świadczy niedawna wypowiedź Jaysona Tatuma.

20-letni ledwie zawodnik bardzo dojrzale stwierdził bowiem, że dla niego nie ma znaczenia, czy wychodzi w pierwszej piątce, czy też nie. „Dbam tylko o zwycięstwa i o wszystko to, co mogę zrobić dla zespołu, gdy jestem na parkiecie” – dodał skrzydłowy Celtów. Zdaje się więc, że młody gracz nie martwi się powrotem do gry Gordona Haywarda.

Wszak to właśnie straszna kontuzja 28-latka otworzyła znacznie więcej minut dla młodych zawodników Celtics i przyspieszyła ich rozwój. Teraz były zawodnik Utah Jazz ma być gotów do gry, co oznacza, że Stevens będzie musiał to wszystko jakoś ze sobą pogodzić. Jak jednak mówi Tatum, w bostońskim zespole znajdziemy wielu graczy, którzy chcą po prostu wygrywać.

Nic więc dziwnego, że młody skrzydłowy wierzy, iż jego trener ze wszystkim sobie poradzi. „Wszystko się ułoży” – zapowiada i takie podejście z pewnością ucieszy kibiców Celtics. Wydaje się, że zawodnicy z Bostonu do serca wzięli sobie słowa Paula Pierce’a, który stwierdził niedawno, że są w stanie wygrać mistrzostwo NBA, jeśli tylko odłożą swoje ego na bok.

W przypadku wielu zespołów to się w przeszłości nie udawało, ale skoro słyszymy takie słowa z ust 20-letniego ledwie Tatuma to przypadek Celtics może okazać się zupełnie inny. Tym bardziej, że 20-latek to przecież piekielnie utalentowany gracz – w debiutanckim sezonie notował średnio 13.9 punktów i 5.0 zbiórek na mecz, a w fazie play-off ze średnią 18.5 punktów był nawet najlepszym strzelcem drużyny Stevensa.

Tomek Kordylewski