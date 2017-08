JayVaughn Pinkston – czy Krosno znów wygra na loterii?

Jeśli po kontuzjach faktycznie nie ma śladu, będzie to wartościowy podkoszowy po obu stronach boiska. Koszykarz po uczelni Villanova zdobywa punkty spod kosza, dobrze zbiera i potrafi bronić.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Zatrudniony w lipcu przez Miasto Szkła Krosno JayVaughn Pinkston ma dobre koszykarskie CV, ale zakrętów na jego koszykarskiej drodze było już wiele. Jaka będzie faktyczna wartość tego ciekawego zawodnika?

– Zakładając, że wrócił do pełnej sprawności, Pinkston to bardzo solidny zawodnik, przydatny w obronie i w ataku. Jak przystało na typowego podkoszowego, bardzo dobrze czuje się blisko obręczy, gdzie potrafi zająć prawidłowo pozycję i zagrać tyłem do kosza. OK, wirtuozem takiej gry nie jest i na ostatnim roku w NCAA chętniej próbował akcji przodem do kosza, ale miała na to wpływ też zmiana roli w zespole.

– Wciąż jednak wymuszał sporo fauli, nie unikając, a często wręcz prowokując kontakt, co przy jego ponad 75% skuteczności z wolnych jest dużym atutem. Podobnie jak walka na tablicach, co widoczne było zwłaszcza po atakowanej stronie – mówi Krzysztof Kosidowski z portalu CollegeHoops.pl.

– Na początku swojej przygody w Villanova regularnie próbował z dystansu, co nieźle wróżyło na przyszłość, ale w kolejnych sezonach takich rzutów oddawał coraz mniej. Obecnie zagrożenie w ofensywie stwarza głównie blisko kosza, choć z kilku metrów potrafi także przymierzyć. Co ważne – bardzo dobrze czyta gra, potrafi dobrze podać oraz znaleźć się na boisku w odpowiednim miejscu i czasie – dodaje nasz ekspert.

Jak wygląda obrona nowego środkowego Miasta Szkła?

– W defensywie spisuje się równie solidnie, co w ataku. Pozytywnie wypadał w obronie 1 na 1, między innymi dobrze pracując na nogach, przez co często nie dawał się minąć również niższym graczom. Choć statystyki nie do końca to pokazują, będąc niezłym blokującym zwykle nie łapał niepotrzebnych fauli, nie dając się też nabrać na proste zwody.

– Trochę słabiej prezentowała się jego obrona zespołowa, gdzie zdarzało mu się gubić i popełniać drobne błędy, ale to spokojnie można poprawić. Jeśli tylko zdrowie mu dopisze, Krosno będzie miało wiele pożytku ze swojego podkoszowego, a trener Michał Baran drugi sezon z rzędu niemal znikąd sprowadzi bardzo ciekawego wysokiego – ocenia Kosidowski.

TS

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>