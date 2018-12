Jeden mecz, dwóch bohaterów, 25 lat różnicy

W II lidze można wykręcać niezłe numery niezależnie od wieku. W niedzielę w Sopocie Noteć Inowrocław pokonała rezerwy Trefla 99:93, a statystycy zanotowali m.in. 21 pkt i 20 zb. 42-letniego Wojciecha Żurawskiego z Noteci oraz 31 pkt (7/11 za 3), młodszego aż o 25 lat, Benjamina Didiera-Urbaniaka z Trefla II.

Będąca na fali Noteć Inowrocław (7 zwycięstw z rzędu w II lidze, gr. A) była zdecydowanym faworytem w meczu okupującymi jedno z ostatnich miejsc w lidze rezerwami Trefla Sopot. Młodzi sopocianie (16-18 lat), mimo braku kilku podstawowych zawodników, przez pierwszą połowę prowadzili jednak z bardziej doświadczonymi rywalami, idąc z nimi na ostrą wymianę ciosów. Słynne twarde obręcze i tablice w Hali 100-lecia, które nierzadko nie sprzyjają wysokim wynikom, tym razem nie przeszkadzały, i do przerwy Trefl II prowadził 49:47.

Mniej doświadczonym sopocianom ciężko było jednak utrzymać takie tempo w ataku przez cały mecz – drużyna z Inowrocławia wykorzystała to świetnie w III kwarcie, odskakując na ok. 10-12 punktów. Tę przewagę utrzymali do końca meczu, choć trzeba przyznać, że ambitni gospodarze zrobili świetną robotę w ostatnich 90 sekundach – dzięki agresywnej obronie kilka razy z rzędu zmusili rywali do błędów przy wyprowadzaniu piłki i zmniejszyli stratę z 85:97 na 93:97. Na odrobienie strat nie starczyło im już jednak czasu.

Noteć do zwycięstwa poprowadzili doświadczeni Mateusz Bierwagen (20 pkt) i Sebastian Grzesiński (16 pkt) oraz przede wszystkim Wojciech Żurawski (21 pkt, 20 zb.) – sopocianie nie mieli w składzie zawodnika, który mógłby przeciwstawić się jego warunkom fizycznym. Jedynym problemem popularnego „Żurka” były rzuty wolne (3/13) – tu tablice okazały się jednak bezwzględne.

W Treflu II najlepszy mecz w II lidze zaliczył 17-letni Benjamin Didier-Urbaniak (‘01, 195 cm, SG/SF), który ostatnio dostał szansę trenowania z pierwszym zespołem – w 29 minut zdobył 31 punktów, trafiając 7 z 11 rzutów za 3. 19 punktów dorzucił 16-letni Piotr Lis.

Michał Świderski

