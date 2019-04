Jednak Denver! Nuggets wyeliminowali Spurs (WIDEO)

Byli lepsi o włos, ale jednak. Denver Buggets w siódmym meczu minimalnie pokonali San Antonio Spurs 90:86, wygrali serię 4:3 i w półfinale Konferencji Zachodniej zagrają z Portland Trail Blazers.

Piekielnie wyrównane spotkanie sprowadziło się do ostatnich posiadań. Jamal Murray trafił „floatera„, który dał Nuggets prowadzenie 90:86 na 36 sekund przed końcem, a potem Torrey Craig zablokował DeMare’a DeRozana. Spurs – wbrew swojej reputacji mądrej drużyny – nie sfaulowali odpowiednio szybko. Oficjalna wersja Gregga Popovicha głosi, że jego zawodnicy nie słyszeli komendy z ławki rezerwowych, na skutek tumultu w hali w Denver.

Kolejny świetny mecz w serii zagrał Nikola Jokić, który zanotował „swoje” triple double, z 21 punktami,15 zbiórkami i 10 asystami. „Był wspaniały, po prostu wspaniały” – komplementował go potem Pop. Wstrzelił się tym tazem także Murray, który był najlepszym strzelcem Nuggets z 23 oczkami.

Spurs zawiodła skuteczność, trafili tylko 36% rzutów w meczu, w tym 26% trójek. LaMarcus Aldridge trafił tylko 6/16 z gry, żaden z graczy nie przekroczył 20 punktów w spotkaniu. To był naprawdę dobry, zaskakujący wręcz sezon Spurs, ale po takim zakończeniu serii z Nuggets, na pewno pozostanie w San Antonio niedosyt.

Drużyna z Denver wygrała zatem 4:3 i zmierzy się z Blazers, odpoczywającymi już od kilku dni. Pierwszy mecz w nocy z poniedziałku na wtorek, o godz. 4.30 polskiego czasu, na parkiecie Nuggets.

RW

