Jednak Minnestota w playoff – Nuggets ograni w dogrywce

Niezwykły finał sezonu pod każdym względem! W bezpośrednim „meczu o wszystko” potrzebna była nawet dogrywka – Timberwolves wygrali po niej z Nuggets 112:106 i dzięki temu to oni zajęli ósme miejsce na Zachodzie, eliminując zespół z Denver.

Nie dość, że o awansie decydował ostatni mecz obu zainteresowanych zespołów, to nerwy były takie, że przez ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu, przy stanie 101:101, żadna z drużyn nie zdobyła już punktu! W dogrywce minimalnie lepsi okazali się gospodarze i to oni – po 14 latach przerwy – znów zagrają w playoff.

Minimalną różnicę na korzyść Wolves zrobiła twardość weteranów – Jimmy Butler zdobył w całym meczu 31 punktów, szereg bardzo ważnych akcji w obronie zaliczył Taj Gibson. Bardzo dobry mecz zagrał również Karl-Anthony Towns, który zanotował 26 punktów i 14 zbiórek.

W barwach Nuggets, którzy trzymali się na odległość kilku punktów przez cały mecz, Nikola Jokić zanotował 35 punktów i 10 zbiórek. Will Burton zdobył 24 punkty, trafił 5/10 z dystansu.

Dzięki tej wygranej Wolves skończyli sezon z bilansem 47-35 i w pierwszej rundzie wymarzonego playoff zmierzą się z, najlepszymi na Zachodzie, Houston Rockets. Nuggets z bilansem 46-36 jadą na wakacje, zabrakło im naprawdę niewiele.

