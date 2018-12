Jedno zwycięstwo od raju – jaka sytuacja w grupie?

Reprezentacja Polski, aby awansować na Mistrzostwa Świata w Chinach, musi wygrać jeszcze jeden mecz. Przed nami spotkanie wyjazdowe z Chorwacją oraz pojedynek u siebie z – niedawno wysoko pokonaną – Holandią.

Polscy koszykarze, wygrywając 3 spotkania z rzędu, w fantastycznym stylu wykorzystali sprzyjające okoliczności i są bardzo bliscy awansu na koszykarski mundial, który odbędzie się latem przyszłego roku w Chinach. Ale dopóki piłka w grze… Wciąż mamy zadanie do wykonania – aby mieć gwarancję wyjazdu, trzeba wygrać jeszcze jeden mecz.

Przed nami jeszcze jedno okienko, z 2 spotkaniami:

– piątek, 22 lutego, Chorwacja – Polska,

– poniedziałek, 25 lutego, Polska – Holandia.

Obu rywali w ostatnich miesiącach już pokonaliśmy, Chorwację u siebie 79:74, a Holandię kilka dni temu na wyjeździe aż 105:78. Stać nas więc na wygrane w obu przypadkach.

W tym momencie o 1 punkt mniej od Polski mają Węgrzy, ale w przypadku ich 2 wygranych, a naszej tylko jednej – zdecyduje fakt, że mamy lepszy bilans bezpośrednich pojedynków. Chorwacja ma 2 punkty straty, zatem jakakolwiek wygrana spowoduje, że nie będzie nas już w stanie dogonić.

Cel jest blisko – wszystko teraz w rękach i głowach naszych koszykarzy!

