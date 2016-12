Jedynka już jest, ale Anwil ma problem ze znalezieniem Polaka

James Washington powinien być uzupełnieniem składu, jakiego szukał Igor Milicić. Klub z Włocławka przede wszystkim potrzebuje jednak kogoś, kto uzupełni rotację graczy z polskimi paszportami.

Anwil od dawna potrzebował dodatkowego rozgrywającego o innej charakterystyce niż dotychczasowi. Bardziej przebojowego, łamiącego pierwszą linię obrony, szybciej napędzającego atak i trudniejszego w pilnowaniu.

Oczywiście, dopiero przekonamy się jak 29-letni Amerykanin odnajdzie się we Włocławku, jak wpasuje w ustawienia obronne Milicicia, itp., ale wygląda to na krok we właściwym kierunku.

Większym problem Anwilu po odejściu Roberta Skibniewskiego jest jednak rotacja polskimi zawodnikami. Ewidentnie ze „Skibą” pożegnano się zanim klub znalazł jakiekolwiek rozwiązanie zastępcze. We Włocławku grają teraz tylko Kamil Łączyński, Michał Chyliński i Paweł Leończyk, a Kacper Młynarski pojawia się jedynie w epizodach. Już teraz jest mało, a ewentualna nieobecność któregoś z trójki podstawowych Polaków, spowoduje olbrzymie wręcz kłopoty.

– Szukamy Polaka, rozważamy różne warianty. Jeśli chodzi o ruchy transferowe, to coś się jeszcze zadzieje na pewno. Ten zespół potrzebuje jeszcze Polaka i co najmniej jednego wysokiego – potwierdził nam dziś Arkadiusz Lewandowski, prezes Anwilu.

Sytuacja jest o tyle trudna, że – z racji przepisów promujących Polaków – nikt gracza z polskim paszportem „po dobroci” konkurentom nie odda. Anwil na skutek swojej decyzji i okoliczności zewnętrznych jest więc trochę w desperacji i szuka „kogokolwiek z paszportem, bez względu na pozycję”.

Była przez chwilę szansa na Krzysztofa Szubargę, rozmawiano z nim. Była szansa na Adam Hrycaniuka czy Karola Gruszeckiego – też z nimi natychmiast rozmawiano. Prawdopodobieństwo kontraktu jest nikłe, ale klub „flirtuje” (jak mówią we Włocławku) profilaktycznie nawet z Michałem Ignerskim. Podobnie będzie zapewne z kimkolwiek sensownym, kto się na rynku pojawi, czyli będzie np. miał problemy z trenerem w aktualnym klubie, zaległości w płatnościach lub jakiś inny pretekst do zerwania kontraktu.

Równie możliwy jest jednak scenariusz, że Anwil już żadnego wartościowego Polaka nie znajdzie. Wtedy będzie można naprawdę żałować, że tak szybko pozbyto się Skibniewskiego, że klub nie był zainteresowany pozostaniem Roberta Tomaszka, albo że nie udało się porozumieć z Bartoszem Diduszką. Tym bardziej, że dwaj ostatni grali przecież we Włocławku bardzo dobre sezony.

Tomasz Sobiech

