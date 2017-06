Jedyny turniej w Polsce reprezentacja zagra w Legionowie

Warszawa nie była zainteresowana wyłożeniem pieniędzy, więc ostatni turniej przed EuroBasketem reprezentacja Polski rozegra w Legionowie. Rywalami będą Węgry, Wielka Brytania i Izrael.

Turniej, który rozegrany zostanie w dniach 24-26 sierpnia, musiał się odbyć w Warszawie lub okolicy – taki warunek stawiały zaproszone federacje. Będzie to ostatni tydzień przed rozpoczynającym się 31 sierpnia EuroBasketem, wszystkim zależy na jak najszybszych lotach do domu.

Jeśli Warszawa, to oczywiście Torwar, ale PZKosz nie udało się pozyskać z miasta pieniędzy na dofinansowanie imprezy. Wybrano więc pobliskie i sprawdzone Legionowo – w latach 2012-13 zgrupowania miały tam drużyny Alesa Pipana i Dirka Bauermana.

W przypadku kadry Mike’a Taylora główną bazą jest Wałbrzych, gdzie 15 lipca rozpocznie się zgrupowanie, a w dniach 28-29 lipca rozegrany zostanie dwumecz z reprezentacją Czech. Jeden z tych sparingów będzie prawdopodobnie otwarty dla publiczności.

Potem kadra rozegra turnieje i sparingi w Kłajpedzie, Rydze oraz Hamburgu z m.in. Litwą czy Serbią, a na zakończenie przygotowań przyjedzie do Legionowa na mecze z Węgrami, Izraelem i Wielką Brytanią.

Na EuroBaskecie Polska zagra w grupie A w Helsinkach – rywalami będą kolejno Słowenia, Islandia, Finlandia, Francja i Grecja

Terminarz przygotowań reprezentacji Polski:

15-27 lipca – obóz przygotowawczy w Wałbrzychu

28-29 lipca – dwumecz z reprezentacją Czech w Wałbrzychu

4-6 sierpnia – turniej w Kłajpedzie, Litwa (mecze z Litwą i Łotwą lub Gruzją)

11 sierpnia – mecz z reprezentacją Łotwy w Rydze

18-20 sierpnia – turniej w Hamburgu, Niemcy (mecze z gospodarzami, Rosją i Serbią)

24 – 26 sierpnia – turniej w Legionowie (mecze z Węgrami, Wielką Brytanią i Izraelem)

Terminarz reprezentacji Polski na EuroBaskecie:

31 sierpnia: Słowenia – Polska, godz. 12.45

2 września: Polska – Islandia, godz. 12.45

3 września: Finlandia – Polska, godz. 19.00

5 września: Polska – Francja, godz. 15.30

6 września: Grecja – Polska, godz. 16.30

