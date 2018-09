Jeff Brooks na Polskę? Włosi kupili sobie Amerykanina

Świetny skrzydłowy, który przed ostatnie 2 sezony grał w Unicaji Malaga, otrzymał włoskie obywatelstwo. Tamtejsza federacja czyni starania, aby mógł zagrać już w meczu z Polską, 14 września.

Jeff Brooks (29 lat, 203 cm) w drafcie NBA się znalazł, ale jest jednym ze znanych Amerykanów, zatrudnianych w topowych europejskich drużynach. W latach 2011-15 grał już we Włoszech, m.in. z Pallacanestro Cantu w Eurolidze, wygrał też mistrzostwo z Dinamem Sassari. Ostatnio przez 2 lata występował w Maladze, m.in. z Adamem Waczyńskim, w sezonie 2016/17 wygrywając EuroCup.

Włosi przed kolejnym okienkiem eliminacji do mistrzostw świata mają trochę problemów. Zabraknie szeregu ich kluczowych zawodników, w tym gwiazd z NBA – Danilo Gallinariego i Marco Belinelliego. Drużyna ma bilans 3-3 i awans do turnieju finałowego wcale nie będzie łatwą sprawą. Stąd zapewne myśl o błyskawicznych wzmocnieniach, drogą naturalizacji.

Jak podają włoskie media, Brooks, który podpisał niedawno 2-letni kontrakt z Armani Mediolan, paszport już otrzymał, ale trwają jeszcze formalności biurokratyczne, związane z rejestracją nowego „Włocha” w FIBA. Czas jest do czwartku, 6 września i raczej powinno się to udać.

Mecz Włochy – Polska odbędzie się w piątek, 14 września, w Bolonii. Więcej o składzie i przygotowaniach naszych rywali można przeczytać TUTAJ >>

