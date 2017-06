Jeff van Gundy wraca na ławkę – poprowadzi kadrę USA

Świetny trener NBA, a ostatnio lubiany komentator telewizyjny Jeff van Gundy będzie trenerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych podczas eliminacji do turnieju Mistrzostw Świata 2019.

Tissot – niezwykła kolekcja zegarków dla fanów NBA >

Jak zapewne pamiętacie, główną reprezentację USA, tę z wielkimi gwiazdami NBA, po Mike’u Krzyzewskim przejmuje teraz Gregg Popovich. Amerykanom potrzeba jednak drugiej kadry, oraz drugiego trenera, ponieważ FIBA zadecydowała, że eliminacje do mistrzostw świata w Chinach pokrywać się teraz będą z sezonem NBA.

Jeff van Gundy ma za sobą doświadczenie z 11 sezonów trenowania w NBA, wygrał w niej 430 meczów. Z sukcesami pracował w Houston i Nowym Jorku. Z Knicks w 1999 roku awansował do finału NBA. Ostatni raz prowadził Rockets, kończąc pracę w 2007 roku.

Prowadzona przez van Gundy’ego „Kadra B” pozbawiona będzie aktualnych graczy NBA. W sierpniu zagra turniej towarzyski z udziałem Argentyny i Urugwaju. Od listopada – w okienkach FIBA identycznych jak w Europie (listopad, luty) – zagra mecze eliminacyjne. Rywalami USA w grupie będą reprezentacje Kuby, Meksyku i Portoryko.

RW

Tissot – niezwykła kolekcja zegarków dla fanów NBA >