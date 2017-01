Jerel Blassingame wolał Grecję od Radomia

Promiteas Patras, trzeci od końca zespół greckiej ekstraklasy, ma być nowym klubem amerykańskiego rozgrywającego. Zaoferował wyższy kontrakt niż Rosa.

To były gorące godziny w Radomiu – wicemistrzowie Polski, których rozgrywającego Jordana Callahana kusi wielkimi pieniędzmi Parma Perm, szukając nowej jedynki na wypadek tego transferu, byli bardzo bliscy porozumienia z Jerelem Blassingamem.

36-letni gracz, do niedawna rozgrywający Energi Czarnych, dostał z Radomia konkretną propozycję kontraktu i poważnie rozważał jego podpisanie. Rano wydawało się, że Blassingame za chwilę zostanie koszykarzem Rosy, a ta od razu zdecyduje się na umożliwienie Rosjanom wykupienia Callahana.

Blassingame wybrał jednak Promiteas Patras, który z bilansem 4-10 zajmuje 12. miejsce w greckiej ekstraklasie. W Rosie na pewno nie zagra.

Nie wiadomo jednak, jaką decyzję wicemistrzowie Polski podejmą w sprawie Callahana – Parma oferuje naprawdę wielkie pieniądze zawodnikowi, a także solidny wykup dla Rosy. W Radomiu trwa liczenie kasy oraz sprawdzanie możliwości szybkiego wzmocnienia się koszykarzem klasy co najmniej Callahana.

ŁC

