Jest coraz gorzej – czy Trefl Sopot utrzyma się w PLK?

Od dawna kiepsko bronili, a teraz przestał też funkcjonować atak. Trefl Sopot w bardzo kiepskim stylu przegrał w Warszawie z Legią 58:75 i jest w coraz większych kłopotach.

Trefl utrzymać się po prostu powinien, bo nie jest najgorszym zespołem w stawce. Choć powiedzieć, że obrona w Sopocie jest okropna, to nic nie powiedzieć. Jest szokująco zła i w najczarniejszych scenariuszach nie spodziewaliśmy się, że ta grupa osób może tracić aż 122.2 punkty na 100 posiadań.

Defensywnie Trefl wygląda jak kolejne wcielenie Siarki Tarnobrzeg i na prawdę w ostatnich latach ciężko znaleźć gorszą obronę. Ekipa Jukki Toijali dość spektakularnie próbuje nawiązać do wyczynów Unii Tarnów 2006/07 oraz Noteci Inowrocław 2005/06, bo efektywność defensywna sopocian jest na poziomie tych zespół.

Jedyne co odróżnia Trefl od tych „legend” to atak. Przed sobotnim meczem była to 6 efektywność ofensywna w lidze (ponad Arką) i dołożenie do tego większego wysiłku defensywnego powinno wystarczyć, żeby ktoś z trójki Spójnia, AZS, Miasto Szkła miał o 1 zwycięstwo mniej.

Powinny wystarczyć, jeśli nie będzie to wyglądało jak w Warszawie. Takiego poziomu apatii i nieudolności nie usprawiedliwiają nawet braki kadrowe (Zagorac, Flowers, M. Kolenda). Trefl z trudem zdobył 58 punktów, nie miał pomysłu na skuteczne wykorzystanie swoich wysokich graczy, dał się totalnie zdominować w walce o zbiórki (28:42). Bardziej świadczy to o pogodzeniu z losem, niż desperackiej walce o utrzymanie.

Uciekają tygodnie i miesiące, a Trefl zamiast iść w górę, wpada w coraz głębszy dołek. Mecz następnej kolejki z Miastem Szkła Krosno to będzie już naprawdę ostatni dzwonek.

JM