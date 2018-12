Jest Curry, są zwycięstwa – Steph znów rządzi

Kiedy Stephen Curry w tym sezonie był na parkiecie, Warriors wygrali 14 z 17 spotkań. Ostatniej nocy pokonali Timberwolves 116:108. Odkąd wrócił po kontuzji zdobywa średnio 31,4 punktu i trafia prawie 6 trójek ma mecz, na skuteczności 52%.

Sezon Mistrzów NBA nie jest usłany różami. Konflikt Duranta z Greenem, który urósł do ogromnych rozmiarów, zapoczątkował głosy o końcu tych galaktycznych Warriors. Gra Curry’ego, jak i sama jego obecność na parkiecie pozwalają zapomnieć o problemach w drużynie i pchają Golden State do kolejnych zwycięstw.

Stephen Curry wrócił do gry wraz z początkiem grudnia i od tego czasu Warriors wygrali 4 mecze, a tylko jeden przegrali. W ostatnim spotkaniu pokonali Timberwolves 116:108, a dwukrotny MVP ligi zdobył 38 punktów, trafiając przy tym 7 razy za 3. Golden State ze Stephem w składzie prawie nie przegrywa – zaledwie 3 mecze z 17 zakończyły się dla Warriors negatywnie.

Dla Minnesoty dobre spotkania rozegrał Karl Anthony-Towns – 31 punktów i 11 zbiórek. Od czasu wymiany z udziałem Jimmy’ego Butlera Wolves grają znacznie lepiej, 9 zwycięstw w 14 meczach.

Kontuzjowany był Curry, poza grą parę meczów spędził też Green, a teraz z krótkiego składu Golden State wypadł Igoudala. Problemy z ludźmi do gry to coś z czym zmagają się od początku tego sezonu Mistrzowie NBA. Mimo to mają tylko jedną porażkę więcej niż pierwsi na Zachodzie Oklahoma City Thunder.

Curry został zawodnikiem tygodnia na Zachodzie, a także wyprzedził Steve Nasha w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców z linii rzutów wolnych, tym samym stając się najlepszym zawodnikiem w tym względzie w historii NBA!

W czwartek mecz na szczycie ligi – Warriors zagrają u siebie z Raptors.

