Jest plan transmisji PLK – na początek derby!

W telewizji koszykarskie rozgrywki zaczną się 19 września, gdy Polsat Sport Extra pokaże spotkanie o Superpuchar Anwil – Polski Cukier, rozgrywane w Gnieznie. Pierwszą ligową transmisją PLK w sezonie 2018/19 będzie mecz Spójnia – King.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Zgodnie z podpisaną na aż 5 lat umową, spotkania PLK w sezonie 2018/19 także pokazywane będą na antenach sportowych kanałów Polsatu. Liga opublikowała spis planowanych transmisji we wrześniu i październiku.

Stałą porą transmisji ma być godz. 12.30, w soboty i niedziele. Pozostałe spotkania będzie można oglądać w formie płatnych przekazów w serwisie Emocje.tv.

Superpuchar Polski

Sobota, 29 września o godz. 20.00, Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

Plan transmisji meczów Energa Basket Ligi w Polsacie Sport:

1. kolejka

sobota, 6.10.2018, godz. 12.30, Spójnia Stargard – King Szczecin

niedziela, 7.10.2018, godz. 12.30, Arka Gdynia – Anwil Włocławek

2. kolejka

sobota, 13.10.2018, godz. 12.30, AZS Koszalin – Polski Cukier Toruń

niedziela, 14.10.2018, godz. 12.30, Miasto Szkła Krosno – TBV Start Lublin

3. kolejka

sobota, 20.10.2018, godz. 12.30, Trefl Sopot – Anwil Włocławek

niedziela, 21.10.2018, godz. 12.30, King Szczecin – Rosa Radom

4. kolejka

sobota, 27.10.2018, godz. 12.30, Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń

niedziela, 28.10.2018, godz. 12.30, GTK Gliwice – Polpharma Starogard Gdański

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>