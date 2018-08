Jest skład 1. ligi – Czarni Słupsk i WKK z dzikimi kartami

W sezonie 2018/19 w 1. lidze zagra 16 zespołów. Drużyny ze Słupska i Wrocławia dostały dzikie karty od PZKosz. Klub z Krakowa nie zgłosił się do rozgrywek.

1 LIGA MĘŻCZYZN w sezonie 2018/19

Fundacja PBG Basket Junior (Wysogotowo/Poznań)

Górnik Wałbrzych 2010

KK Astoria (Bydgoszcz)

KK Polonia 1912 w Lesznie

KKS Pro-Basket Kutno SA

KS AGH (Kraków)

KS Księżak (Łowicz)

KS Pogoń (Prudnik)

MKS Znicz Basket (Pruszków)

MUKS Kotwica 50 (Kołobrzeg)

PTG Sokół (Łańcut)

SKK (Siedlce)

STK Czarni (Słupsk) – dzika karta

Śląsk Wrocław Basketball SA (Wrocław)

Tyski Sport SA (Tychy)

WKK (Wrocław) – dzika karta

*

klub z prawami do gry, który nie przystąpił do procesu licencyjnego:

R8 Basket Kraków Sp. z o.o.

Systemy rozgrywek i terminarze mają zostać opublikowane przez Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz do 10 sierpnia 2017 roku.

