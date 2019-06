Jest skład Francji na mundial – mocna paka z NBA!

Rudy Gobert, Nicolas Batum czy Evan Fournier to nazwiska, które coś znaczą w NBA, a w składzie są przecież także gwiazdy Euroligi, jak Nando De Colo i Thomas Huertel. Francja na mistrzostwach świata jedzie w pierwszym garniturze i będzie celować w medal.

Francuzi ogłosili właśnie 15-osobowy skład, jaki pojawi się na campie organizowanym przed mistrzostwami w Chinach. Składa się wyłącznie z nazwisk zawodników z NBA lub najlepszych klubów europejskich. Brakuje tylko największej legendy – Tony Parker w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery.

Kadra Francji na zgrupowanie przed mundialem w Chinach:

Andrew Albicy (MoraBanc Andorra)

Nicolas Batum (Charlotte Hornets)

Nando De Colo (CSKA Moskwa)

Evan Fournier (Orlando Magic)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Thomas Huertel (FC Barcelona Lassa)

Louis Labeyrie (Valencia)

Paul Lacombe (AS Monaco)

Mathias Lessort (Unicaja Malaga)

Thimothe Luwawu-Cabbarott (Chicago Bulls)

Amath M’Baye (Virtus Bolonia)

Adrien Moerman (Efes Stambuł)

Frank Ntilikina (New York Knicks)

Vincent Poirier (Baskonia)

Axel Toupane (Olympiacos Pireus)

Reprezentacja Francji, z uwagi na tak mocny skład, musi być stawiana w gronie faworytów do medalu na mistrzostwach. Trójkolorowi w grupie zmierzą się Dominikaną, Niemcami i Jordanią. W kolejnej rundzie najprawdopodobniej trafią na inne potęgi – Litwę, Kanadę lub Australię, które wraz z Senegalem tworzą „grupę śmierci”.

