Jest skład kadry! Wracają Koszarek i Lampe, będzie też… Wyka

W reprezentacji ponownie zagrać ma Łukasza Koszarek, a z dalekich Chin przyjazd zapowiada Maciej Lampe. Polska w najbliższym okienku zagra mecze z Holandią i Włochami.

Trener Mike Taylor podał skład 12 koszykarzy, którzy mają przygotowywać się do meczów zaplanowanych na przełomie listopada i grudnia. Zgodnie z przypuszczeniami, ponownie w kadrze pojawił się Łukasz Koszarek, który odpoczywał latem. Tym razem zabraknie bowiem Kamila Łączyńskiego, który planuje wyleczyć uraz dokuczający mu w ostatnich tygodniach.

Pozytywnym zaskoczeniem jest obecność Macieja Lampego, który notuje świetne statystyki w chińskiej lidze CBA. Widać problemy kadrowe na czwórce, gdzie wobec braku Damiana Kuliga i Tomasza Gielo, do Aarona Cela dołączy debiutant, Dariusz Wyka.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Włochami:

1. Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

2. Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

3. Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

4. Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot

5. Łukasz Koszarek, rozgrywający, Stelmet Enea BC Zielona Góra

6. Maciej Lampe, środkowy, Jilin Notheast Tigers (Chiny)

7. Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Lokomotiw Kubań Krasnodar (Rosja)

8. AJ Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)

9. Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

10. Krzysztof Sulima, silny skrzydłowy/środkowy, Polski Cukier Toruń

11. Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)

12. Dariusz Wyka, silny skrzydłowy/środkowy, Arka Gdynia

Terminarz kwalifikacji do MŚ w Chinach:

14 września 2018: Włochy – Polska 101:82

17 września 2018: Polska – Chorwacja 79:74

29 listopada 2018, godz. 20:00: Holandia – Polska

2 grudnia 2018, godz. 20:00 (ERGO ARENA, Gdańsk): Polska – Włochy

22 lutego 2019: Chorwacja – Polska

25 lutego 2019: Polska – Holandia

Do Mistrzostw Świata w Chinach zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów z Europy).

