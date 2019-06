Jest szeroka kadra Polski na mundial! I są pobożne życzenia

Trener Mike Taylor ogłosił listę 24 nazwisk, z których wybrana zostanie dwunastka na mistrzostwa świata w Chinach. Olbrzymie znaki zapytania stoją przy nazwiskach najlepszych wysokich – Macieja Lampe i Damiana Kuliga.

Szeroka kadra to zbiór graczy, których trzeba zgłosić z wyprzedzeniem do FIBA, Z nich, także podczas sierpniowego zgrupowania, zostanie wyłoniona reprezentacja, która pojedzie na mistrzostwa świata do Chin, rozpoczynające się 31. sierpnia br.

Na liście nie ma zaskoczeń. Jeśli chodzi o pozycje obwodowe i skrzydłowych znajdziemy tam w zasadzie wszystkich naszych najlepszych graczy. Cieszy ponowna dostępność Tomasza Gielo, wracającego do gry po poważnej kontuzji i dłuższej przerwie.

Niepokojące wieści dotyczą jednak jednego z kluczowych zawodników kadry. Maciej Lampe, według nieoficjalnych informacji, jest negatywnie nastawiony do dalszej gry w kadrze i jego występ w Chinach jest na dziś bardzo mało prawdopodobny. To gigantyczne osłabienie naszej drużyny, niezależnie od przyczyn i winnych tej sytuacji.

Na „życzeniowej” liście zawodników jest również Damian Kulig, który wielokrotnie dotąd publicznie deklarował, że zrezygnował z gry w reprezentacji. Zdania jak dotąd nie zmienił, ale być może alarmowa sytuacja i wakat na jego pozycji spowodują, że jakimś cudem da się sztabowi naszej kadry przekonać do powrotu i wyjazdu.

Szeroki skład reprezentacji Polski (w nawiasie ostatni lub obecny klub):

Rozgrywający:

Łukasz Kolenda (Trefl Sopot)

Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Kamil Łączyński (Anwil Włocławek)

Jakub Schenk (King Szczecin)

A.J. Slaughter (ASVEL Lyon Villeurbanne, Francja)









Rzucający:

Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń)

Michał Michalak (Anwil Włocławek)

Mateusz Ponitka (Lokomotiw Kubań Krasnodar, Rosja)

Przemysław Zamojski (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Niscy skrzydłowi:

Michał Sokołowski (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania)

Mathieu Wojciechowski (MKS Dąbrowa Górnicza)

Jarosław Zyskowski (Anwil Włocławek)

Silni skrzydłowi:

Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania)

Aaron Cel (Polski Cukier Toruń)

Tomasz Gielo (Iberostar Teneryfa, Hiszpania)

Michał Nowakowski (Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski)

Dariusz Wyka (Arka Gdynia)

Środkowi:

Adrian Bogucki (HydroTruck Radom)

Adam Hrycaniuk (Arka Gdynia)

Damian Kulig (Polski Cukier Toruń)

Maciej Lampe (Al – Manama, Bahrajn)

Dominik Olejniczak (Florida State, USA)

Krzysztof Sulima (Polski Cukier Toruń)

Ramowy program przygotowań reprezentacji Polski:

29.07 – 07.08: zgrupowanie w Wałbrzychu

08.08 – 12.08: turniej towarzyski w Pradze (mecze z Jordanią, Tunezją, Czechami)

15.08 – 19.08: turniej towarzyski w Hamburgu (mecze z Czechami, Niemcami, Węgrami)

21.08: mecz towarzyski z Holandią w hali Globus w Lublinie

24.08 – 27.08: turniej towarzyski w Chinach (mecze z Iranem, Nigerią, Czarnogórą)

31.08: rozpoczęcie mistrzostw świata w Chinach

Polacy zagrają w Pekinie kolejno z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10:00), gospodarzami (2 września, godz. 14:00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, godz. 10:00). Dwie najlepsze ekipy każdej grupy awansują do kolejnej fazy grupowej.

RW

