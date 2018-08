Jest szeroka kadra – znów błagamy Slaughtera?

Plus dla sztabu trenerskiego za umieszczenie na liście kandydatów młodego Łukasza Kolendy. Minus zaś za w ogóle rozpatrywanie kandydatury AJ Slaughtera, który już kilka razy reprezentację Polski wystawił do wiatru.

Ogłaszanie szerokiej kadry reprezentacji to stały zabieg przed zgrupowaniami i meczami eliminacyjnymi, często ma charakter „listy życzeń”. Dużo ważniejsze będzie, kto faktycznie zostanie powołany na zgrupowanie, no i kto znajdzie się w meczowej dwunastce. Niezależnie od tego – lista nazwisk pokazuje jednak intencje sztabu kadry.

Świetnie, że zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, w gronie potencjalnych reprezentantów znalazł się 19-letni Łukasz Kolenda. Będzie jeszcze lepiej, jeśli obiecujący rozgrywający dostanie też szansę treningów na zgrupowaniu i przyzwyczajania się do seniorskiej reprezentacji.

Zdziwienie może budzić obecność na liście Łukasz Koszarka, który wielokrotnie publicznie deklarował, że najbliższe okienko reprezentacyjne odpuszcza. Rozczarowaniem i nieporozumieniem jest zaś obecność Amerykanina AJ Slaughtera, który – mimo kolejnych zaproszeń – dotąd konsekwentnie unikał gry w eliminacjach do mistrzostw świata i nie podawał wiarygodnych powodów. Powinniśmy już sobie darować taką współpracę.

Polacy zajęli drugie miejsce w grupie C i awansowali do kolejnej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata. W najbliższej fazie grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się z Włochami, Holandią i Chorwacją – wszystkie poprzednie wyniki są zachowane. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu, listopadzie i grudniu 2018 roku oraz w lutym 2019 roku.

Do Mistrzostw Świata w Chinach zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów z Europy).

Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Jakub Garbacz, rzucający, Arka Gdynia

Tomasz Gielo, skrzydłowy, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Przemysław Karnowski, środkowy, Polski Cukier Toruń

Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot

Mateusz Kostrzewski, skrzydłowy, Anwil Włocławek

Łukasz Koszarek, rozgrywający, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Damian Kulig, środkowy, Istambuł BB (Turcja)

Maciej Lampe, środkowy, Jilin Northeast Tigers (Chiny)

Kamil Łączyński, rozgrywający, Anwil Włocławek

Adam Łapeta, środkowy, Arka Gdynia

Michał Michalak, rzucający, Anwil Włocławek

Marcel Ponitka, rozgrywający, Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Lokomotiw Kubań Krasnodar (Rosja)

Jakub Schenk, rozgrywający, King Szczecin

AJ Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)

Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Mikołaj Witliński, silny skrzydłowy/środkowy, Arka Gdynia

Jakub Wojciechowski, środkowy, Happy Casa Brindisi (Włochy)

Przemysław Zamojski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Jarosław Zyskowski, rzucający/niski skrzydłowy, Anwil Włocławek

