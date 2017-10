Jeszcze Czarni nie zginęli – rzut i mecz Dominica Artisa

Koncertowa gra dwóch panów na literę „A”. C.J. Aiken i Dominic Artis dali Czarnym wygraną 89:88 w dramatycznym meczu ze Startem Lublin.

Nawet bez rzutu na zwycięstwo, występ Dominica Artisa musielibyśmy określić mianem rewelacyjnego. Obwodowy Amerykanin Czarnych skończył mecz z dorobkiem 31 punktów, 7 zbiórek i 9 asyst. No i oczywiście trafił trójkę równo z syreną, po której odleciała Gryfia.

Roman Szymański – całkiem niespodziewanie to właśnie nazwisko jako pierwsze pojawiło się w twitterowych komentarzach z meczu w Słupsku. Polski środkowy Startu, „dokarmiany” piłkami przez kolegów, potrafił pod koszem zrobić użytek ze swoich gabarytów i zdobył szybkie 8 punktów.

Sęk w tym, że po drugiej stronie boiska, Szymański i koledzy nie potrafili sobie poradzić z dużo bardziej ruchliwym C.J.-em Aikenem. Amerykanin dał tak potrzebne wsparcie, osamotnionym w pierwszej kolejce, zawodnikom obwodowym Czarnych. Trafiał z półdystansu, wymuszał faule i już do przerwy miał na koncie 14 punktów i 6 zbiórek.

Do przerwy Czarni prowadzili 45:44, między innymi dzięki trafieniom z dystansu Mantasa Cesnauskisa i Artisa.

Atrakcyjny dla oka, emocjonujący mecz był wyrównany aż do ostatniej minuty. W Czarnych, obok Artisa, wciąż świetnie grał Aiken (24 pkt., 12 zbiórek), ważne rzuty trafiał Cesnauskis, brakowało zaś skuteczności Justinowi Wattsowi.

Wydawało się, że Start wyrwie wygraną w Słupsku, gdy dobrze, energetycznie grający, Chavaughn Lewis – po świetnym wejściu i podaniu Washingtona (18 pkt., 7 asyst) na 4 sekundy przed końcem dał gościom dwupunktowe prowadzenie. Lublinianie przez cały mecz nie radzili sobie z Artisem, nie poradzili sobie z nim też w najważniejszym momencie.

