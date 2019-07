Jimmer Fredette – wybitny strzelec w Panathinaikosie!

Potrafił zdobyć ponad 70 punktów w meczu i miał status absolutnej gwiazdy w Chinach – to osiągnięcia Jimmera Fredette’a w ostatnich latach. Amerykański łowca punktów przenosi się do Europy i spróbuje swoich sił w Panathinaikosie.

Jimmer Fredette (30 lat, 188 cm) po wielu nieudanych próbach zdobycia mocniejszej pozycji NBA, wyjechał do Chin, gdzie stał się jedną z największych gwiazd w historii ligi CBA. Grając dla Shanghaj Szarks Fredette bił kolejne rekordy punktowe, w tym zaliczył dwa mecze na ponad 70 punktów.

W lutym 2017 roku zdobył 73 punkty, a w listopadzie 2018 aż 75, w jednym z meczów miał kwartę, w której zanotował aż 40 oczek. Także w meczu gwiazd ligi chińskiej trafił aż 11 razy za 3 punkty.

Jimmer to także niegdyś wielka gwiazda koszykówki uniwersyteckiej. W barwach uczelni Brigham Young, często w pojedynkę potrafił przesądzić o wyniku spotkania. Od jego niesamowitych, dalekich trójek wzięło się także określenie „Jimmer range”, które definiowały rzuty z okolic logo na środku parkietu. Nie znaczy to jednak, że oddaje wyłącznie złe rzuty – w Chinach jego skuteczności z dystansu oscylowały zawsze wokół dobrych 40%/

W NBA jednak jego talent nie pozwolił mu na zostanie gwiazdą, a nawet na utrzymanie się w lidze. Był graczem Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, New York Knicks, czy ostatnio Phoenix Suns. Cały czas Fredette próbuje się do ligi dostać, grał nawet w tegorocznej lidze letniej w barwach Warriors.

Szanse na kontrakt są jednak małe, więc nowych wyzwań Jimmer poszuka w Europie, konkretnie w Panathinaikosie Ateny. Mimo dużo niższej oferty niż ta z Chin (nieoficjalnie około 1,5 miliona dolarów, w Chinach 2,5 za sezon), Fredette wybrał grę w Eurolidze i podpisał kontrakt na 2 lata.

Amerykanin ma łatkę gracza egoistycznego, jego gra w Europie zapowiada się na ekscytujący eksperyment. Na obwodzie tworzył będzie zapewne duet z liderem „Koniczynek” Nickiem Calathesem.

