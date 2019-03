Jimmie Taylor w Spójni – nowa siła pod koszem

Po nieudanych testach Justina Herolda, Spójnia szybko sięga po kolejnego podkoszowego. Został nim Jimmie Taylor, który w tym sezonie grał w lidze greckiej w Panioniosie BC, gdzie zdobywał 7 punktów i zbierał 5,3 piłki.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Transfer Justina Herolda, który ostatnie lata spędził na niższych szczeblach w Japonii, okazał się niewypałem i po kilkudniowych testach trener Kamil Piechucki nie zdecydował się na dołączenie Amerykanina do składu.

W jego miejsce ekspresowo pojawia się Jimmie Taylor (23 lata, 208 cm). Amerykanin skończył studia na uniwersytecie Alabama, gdzie w ostatnim swoim roku zdobywał 5 punktów i zbierał 3,7 piłki w 18 minut gry.

W poprzednim sezonie grał w G League, czyli na zapleczu NBA, w Sioux Falls Skyforce. W tamtym sezonie razem z nim grali także tacy gracze jak Alonzo Gee, Derrick Jones (ten od wsadów), czy Rodney McGruder. Taylor zdobywał tak 7 punktów i zbierał 5,5 piłki w 20 minut gry (29 meczów).

W tym sezonie przeniósł się do Europy, konkretnie do Grecji. Grał w Panioniosie BC, dla którego rozegrał 16 meczów, 8 w pierwszej piątce. Notował średnio 7 punktów i 5,3 zbiórki w 21 minut. Ostatni mecz rozegrał 2 lutego.

Nie ma wątpliwości, że jego CV, choć krótkie, to i tak jest bardziej imponujące niż Justina Herolda, którego Spójnia ostatnio testowała. Taylor to bardzo dobry zbierający, który także straszy blokiem. W ataku wirtuozem nie jest, a punkty głównie zdobywa po dobitkach, czy „wykładkach” od rozgrywających. Kibice w Stargardzie mogą liczyć na kilka wsadów więcej w wykonaniu zawodników ich drużyny.

Amerykanin stworzy ciekawy duet środkowych z Norbertasem Gigą. Litwin, w przeciwieństwie do Taylora, lubi uciekać na obwód i stamtąd zdobywać punkty. Taka para może się dobrze uzupełniać i daje spore pole manewru Kamilowi Piechuckiemu, który może dostosować typ centra do aktualnych potrzeb.

Spójnia w swoim komunikacie jednocześnie zaznacza, że prawdopodobnie to nie koniec wzmocnień.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>