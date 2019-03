Jimmie Taylor z doskonałym debiutem – Spójnia ze zwycięstwem

Jimmie Taylor w swoim debiucie zdobył 27 punktów, trafił 13 z 16 rzutów z gry i miał 9 zbiórek. Spójnia w bardzo ważnym meczu pokonała Miasto Szkła Krosno 90:78.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Taylor to transfer last minute w zespole ze Stargardu. Trener Kamil Piechucki bardzo długo przeglądał kandydatów do gry w Spójni. Na testach był nawet taki gracz jak Justin Herold, który ostatnie lata spędził w niższych ligach japońskich.

W końcu wybór padł na Jimmiego Taylora i jak pokazało pierwsze spotkanie, warto było czekać na takiego zawodnika. W jednym z najważniejszych meczów dla Spójni w tym sezonie, przeciwko Miastu Szkła Krosno, zaliczył wymarzony debiut – 27 punktów i 9 zbiórek.

Przede wszystkim jednak jego zespól wygrał, co jest sprawą najważniejszą. Spójnia pokonała drużynę Mariusza Niedbalskiego 90:78, dominując w czwartej kwarcie i wygrywając ją aż 28:10.

Nie byłoby jednak tego zwycięstwa, gdyby nie znakomita postawa Taylora. Pokazał w tym spotkaniu ogromne możliwości atletyczne, jeśli chodzi o grę bliżej obręczy. Ma bardzo długie ramiona, czuje gdzie spadnie piłka, co sprawia, że może być jednym z najlepszych zbierających końcówki sezonu.









Jimmie aż 5 zbiórek z 9 w tym meczu zanotował w ataku. W sumie trafił 13 z 16 rzutów z gry, a jego gra na tyle się spodobała kibicom, że ci już w jego pierwszym meczu skandowali jego imię.

Problemem dla niego z pewnością są rzuty wolne (1/7 w tym meczu), a może nawet w ogóle szeroko pojęty rzut. Technika wygląda źle i raczej nie ma co liczyć na jego grę dalej od kosza. Z drugiej strony, od tego w składzie jest Norbertas Giga, więc ta dwójka może się świetnie uzupełniać.

Warto powiedzieć także dużej roli, jaką może Taylor odgrywać w defensywie. Taki gracz ustawiony w pomalowanym to spore szansę na zaryglowanie dostępu do obręczy – wczoraj zaliczył 2 bloki, miał też 2 przechwyty.

Spójnia ma w tym momencie zwycięstwo więcej niż Miasto Szkła Krosno i Trefl Sopot. Czwartkowe zwycięstwo było okazałe, ale to krośnianie wciąż są lepsi w bezpośrednim pojedynku. Również Trefl w przypadku takiej samej liczby zwycięstw będzie przed Spójnią, więc jeszcze daleka drogo przed stargardzianami do utrzymania.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>