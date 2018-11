Jimmy Butler – idealnie trafiony transfer?

Osiem dni po pierwszym rzucie na zwycięstwo Sixers przyszedł drugi, w zasadzie z tego samego miejsca na parkiecie. Jimmy Butler udowadnia, że ma zimną krew, choć najbardziej zaskoczeni tym wszystkim są… kibice Minnesota Timberwolves.

Zaraz po tym, gdy okazało się, że Jimmy Butler trafi do Filadelfii, w internecie pojawiło się wideo – kompilacja wszystkich rzutów skrzydłowego w końcówkach spotkań w barwach T’Wolves. Filmik bardzo szybko zyskał ogromną popularność, a to dlatego, że Butler… nie trafia w nim ani jednej próby. Zdaje się, że również 29-latek tę kompilację widział i postanowił odpowiedzieć hejterom.

Butler w przeciągu ośmiu dni trafił bowiem dwa rzuty na zwycięstwo, pokazując tym samym, że jednak potrafi i ma zimną krew. Najpierw w Charlotte, gdy zepsuł 60-punktowy występ Kemby Walkera i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo 122-119 po dogrywce.

W niedzielę Butler w zasadzie z tego samego miejsca, na sekundy przed końcem, ten wyczyn powtórzył.

Sixers pokonali więc wynikiem 127-125 drużynę Brooklyn Nets, a Jimmy zaliczył swój zdecydowanie najlepszy mecz od transferu: 34 punkty (11/20 z gry, 5/6 za trzy, 7/7 z wolnych), 12 zbiórek oraz cztery przechwyty. To w głównej mierze dzięki niemu Szóstki odrobiły stratę nawet 19 punktów z trzeciej kwarty i awansowały na trzecie miejsce w konferencji z bilansem 14-8.

Po siedmiu meczach – i pięciu zwycięstwach – Butlera w Filadelfii wszyscy są zadowoleni z tego, co skrzydłowy na razie pokazuje. 29-latek zdobywa średnio 20.3 punktów oraz 4.7 zbiórek na mecz, a największe wrażenie robi jego skuteczność: ponad 51 procent z gry i 55 procent zza łuku (przy prawie trzech trójkach na mecz). Jeśli to się utrzyma, będą to najlepsze wyniki w jego karierze.

Zespół z Filadelfii pnie się tymczasem do góry na Wschodzie i gdyby nie zaskakująca porażka u siebie z Cleveland Cavaliers to byłby już bardzo blisko Milwaukee Bucks oraz Toronto Raptors. Była to zresztą pierwsza przegrana Sixers na swoim parkiecie w sezonie. Podopieczni trenera Bretta Browna muszą pracować przede wszystkim nad tym, aby dobrą dyspozycję pokazać także na wyjeździe.

Wielki powrót i wygrana w Brooklynie to dobry start, natomiast nie byłoby tego, gdyby nie trafienie Butlera, który rzucał przecież przy stanie 124-125. „Wielki gracz znalazł swoją pozycję i trafił wielki rzut” – mówił po meczu Joel Embiid, który sam zapisał na konto 32 oczka. A sam Butler już stwierdza, że Filadelfia może być jego nowym domem, odpowiadając na pytania o przyszłość.

Tomek Kordylewski

